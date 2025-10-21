English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Howrah Incident: হাত মুচকে ঘাড়ে ঘুষি! মহিলা জুনিয়র ডাক্তারকে ভয়ংকর নিগ্রহ হোমগার্ডের...

Traffic home guard tortured junior lay doctor: নিজেকে পুলিস অফিসার ও পার্টির নেতা বলে পরিচয় দেয়। মহিলা জুনিয়র ডাক্তারকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজের পাশাপাশি তাঁকে শারীরিক নিগ্রহ। এমনকি রাস্তায় বেরোলে তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলারও  হুমকি। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 21, 2025, 01:56 PM IST
Howrah Incident: হাত মুচকে ঘাড়ে ঘুষি! মহিলা জুনিয়র ডাক্তারকে ভয়ংকর নিগ্রহ হোমগার্ডের...

শুভাশিষ মণ্ডল: ট্রাফিক হোম গার্ডের হাতে নিগৃহীত এক মহিলা জুনিয়র ডাক্তার। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার উলুবেড়িয়ার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। জানা গিয়েছে উলুবেড়িয়া ট্রাফিক গার্ডের এক হোম গার্ড শেখ বাবুলাল (৩৫) তাঁর এক আত্মীয়াকে নিয়ে  হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে আসেন। তাঁর সঙ্গে আরও ১০ থেকে ১২ জন ছিলেন। 

ওই বিভাগে তখন ডিউটি করছিলেন এক মহিলা জুনিয়র ডাক্তার। ওই ডাক্তার যখন হোম গার্ডের আত্মীয়াকে পরীক্ষার পর অন্য রোগী দেখছিলেন তখন ওই ট্রাফিক হোম গার্ড পুনরায় তাঁর আত্নীয়াকে দেখতে বলেন। ওই চিকিৎসক জানান, তিনি দেখেছেন। এরপর অন্য আরেকজন চিকিৎসক দেখবেন। এই মুহূর্তে আপনার রোগী ঠিক আছে৷ এই নিয়ে বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, সেইসময়ই ওই হোম গার্ড দলবল নিয়ে ডাক্তারের উপর চড়াও হন।  

নিজেকে পুলিস অফিসার ও পার্টির নেতা বলে পরিচয় দিয়ে ওই মহিলা জুনিয়র ডাক্তারকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজের পাশাপাশি তাঁর হাত মুচকে দেয়। ঘাড়ে ঘুষি মারে। এমনকি রাস্তায় বেরোলে তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলারও  হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ওই ডাক্তার। তখন ওয়ার্ডের মধ্যে অন্যান্য নার্স এবং আয়ারা ছুটে এসে ওই ডাক্তারকে নিগ্রহের হাত থেকে উদ্ধার করেন। 

এই ঘটনায় উলুবেড়িয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই মহিলা ডাক্তার। ঘটনার কথা বলতে গিয়ে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁর আরও  অভিযোগ, যখন তাঁকে নিগ্রহ করা হচ্ছিল সেই সময় ওয়ার্ডের আশপাশে কোনও নিরাপত্তারক্ষী ছিল না। ফলে তাদের হামলা করতে সুবিধা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। অভিযুক্ত হোম গার্ড সহ দুজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিস।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

