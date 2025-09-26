Purulia: বিসর্জনের আগেই বিষাদের সুর! মা ও তিন মেয়ে-সহ চারজনের রহস্যমৃত্যু...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Purulia: মা ও তিন মেয়ে-সহ একই পরিবারের চার জনের রহস্যমৃত্যু। ঘটনাটি পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের লতাপাড়ায়। রাতে পকড়ি-মুড়ি খেয়ে ঘুমোনোর পর আর কেউ ওঠেনি। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 26, 2025, 12:57 PM IST
মনোরঞ্জন মিশ্র: মা ও ৩ মেয়ে-সহ একই পরিবারের ৪ জনের রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার বান্দোয়ান থানার লতাপাড়ায়। মৃত মা ও মেয়েদের নাম পিয়া গরাই (৩০), বৈশাখি গরাই (১৩), পল্লবী গরাই (১০), সৌরভি গরাই (৬)। জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে পকড়ি-মুড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন তারা। 

জানা গিয়েছে, মৃত পিয়ার স্বামী আনন্দ গড়াই বৃহস্পতিবার বেশ কয়েকটি কাজ নিয়ে ঝাড়খন্ডের হাটে যান। সেখান থেকে রাতে বাড়ি ফিরে এসে দেখেন স্ত্রী-সহ তিন মেয়ে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহ চারটি ময়নাতদন্তের জন্য পুরুলিয়া গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে পুলিস। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তার তদন্ত শুরু করেছে বান্দোয়ান থানার পুলিস। 

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেবেলা পর্যন্ত পিয়া ও তাঁর সন্তানরা স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন। কী কারণে তাদের মৃত্যু হয়, তা ময়নাতদন্তের পরই জানা যাবে। তবে প্রাথমিকভাবে পুলিসের ধারনা, সম্ভবত পিয়া নিজেদের সন্তানদের বিষ খাইয়ে আত্মহত্যা করেছেন। নাকি তাদেরকে কেউ খুন করেছে। সমস্ত কিছু নিয়ে ঘন রহস্যের দানা বেঁধেছে। 

