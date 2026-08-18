/রায়নায় রহস্য: দেওরের সঙ্গে ভোরবেলায় চুপিসাড়ে ফুলের বাগানে বউদি, মারাত্মক পরিণতি

অরূপ লাহা: মঙ্গলবার সকালে পূর্ব বর্ধমানের রায়না থানার অন্তর্গত সেহারা গ্রামে ঘটে গেল এক হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা। বাড়ির ছাদে প্রাত্যহিক পুজোর ফুল তুলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন একই পরিবারের দুই সদস্য। সম্পর্কে তাঁরা দেওর ও বৌদি। অন্য একজনকে বাঁচাতে গিয়ে একে একে একই পরিবারের তিন সদস্য বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। মর্মান্তিক এই ঘটনায় দেওর ও বৌদির মৃত্যু হলেও পরিবারের আরও এক মহিলা সদস্য গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।
মৃত ও আহতের পরিচয়
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় মৃতদের নাম আদরী মিত্র (৩৪) এবং তাঁর দেওর মনোজ মিত্র (৫২)। ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন মনোজ মিত্রের স্ত্রী তথা আদরী মিত্রের জা সাথী মিত্র। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনি বর্তমানে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
কী ভাবে ঘটল এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা?
মৃত আদরী মিত্রের স্বামী তাপস কুমার মিত্র ও স্থানীয়দের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার সকালে:
প্রথম দুর্ঘটনা: প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার সকালেও বাড়ির ছাদে পুজোর ফুল তুলতে উঠেছিলেন সাথী মিত্র। ফুল পাড়ার সময় ছাদের ওপর দিয়ে যাওয়া বিদ্যুৎবাহী মূল তারের সংস্পর্শে থাকা একটি লোহার জিআই (GI) তারে অসাবধানতাবশত হাত লেগে যায় তাঁর। সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ছটফট করতে থাকেন তিনি।
বাঁচাতে গিয়ে বিপর্যয়: সাথীকে ছটফট করতে দেখে ছাদে ছুটে যান তাঁর জা আদরী মিত্র। তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দ্রুত সাথীকে ধাক্কা দিয়ে বিদ্যুতের তার থেকে ছিটকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হন। সাথী রক্ষা পেলেও পরক্ষণেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তারের সঙ্গে আটকে পড়েন স্বয়ং আদরী।
দেওরের পরিণতি: বৌদিকে বাঁচাতে এবং চিৎকার শুনে দ্রুত সেখানে ছুটে যান মনোজ মিত্র। তিনি আদরীকে টেনে ছাড়াতে গেলে তিনিও মারাত্মকভাবে বিদ্যুতের সংস্পর্শে চলে আসেন। মুহূর্তের মধ্যে একই পরিবারের তিন সদস্য বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন।
উদ্ধার ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া
ছাদের ওপর থেকে আর্তনাদ শুনে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ও প্রতিবেশীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। মেইন সুইচ বন্ধ করে অত্যন্ত সাবধানে তিনজনকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এরপর কালবিলম্ব না করে তড়িঘড়ি তাঁদের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
সেখানে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা শারীরিক পরীক্ষার পর আদরী মিত্র ও মনোজ মিত্রকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর জখম হওয়া সাথী মিত্রকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করা হয়। চিকিৎসকদের সূত্রে জানা গেছে, তাঁর অবস্থাও যথেষ্ট আশঙ্কাজনক।
এলাকায় শোকের আবহ ও পুলিসি তদন্ত
একই পরিবারের দু’জনের এমন আকস্মিক ও মর্মান্তিক মৃত্যুতে গোটা সেহারা গ্রামে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্বজন হারানোর কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের বাকি সদস্যরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় রায়না থানার পুলিস। মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। বাড়ির ছাদের এত কাছাকাছি বিপজ্জনকভাবে কী ভাবে হাই-ভোল্টেজ বিদ্যুতের তার বা জিআই তার ছিল, তা খতিয়ে দেখতে পুলিস ও বিদ্যুৎ দপ্তর তদন্ত শুরু করেছে।
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