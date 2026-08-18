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রায়নায় রহস্য: দেওরের সঙ্গে ভোরবেলায় চুপিসাড়ে ফুলের বাগানে বউদি, মারাত্মক পরিণতি

East Burdwan Rayna Electrocution death: পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় মৃতদের নাম আদরী মিত্র (৩৪) এবং তাঁর দেওর মনোজ মিত্র (৫২)। ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন মনোজ মিত্রের স্ত্রী তথা আদরী মিত্রের জা সাথী মিত্র। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনি বর্তমানে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 18, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 03:43 PM IST
রায়নায় রহস্য: দেওরের সঙ্গে ভোরবেলায় চুপিসাড়ে ফুলের বাগানে বউদি, মারাত্মক পরিণতি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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