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মামার বাড়ি গিয়ে হঠাত্‍ নিখোঁজ দুই শিশু! শেষে পুকুরে ভেসে উঠল দেহ

Two children drowned:: দেহ ময়নাতদন্ত পাঠিয়েছে পুলিস। এলাকায় শোকের ছায়া।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 15, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:19 PM IST
মামার বাড়ি গিয়ে হঠাত্‍ নিখোঁজ দুই শিশু! শেষে পুকুরে ভেসে উঠল দেহ
Image Credit: মামার বাড়িতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি ২ শিশুরSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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