/মামার বাড়ি গিয়ে হঠাত্‍ নিখোঁজ দুই শিশু! শেষে পুকুরে ভেসে উঠল দেহ

প্রসেনজিত্ সরদার: মর্মান্তিক! মামার ঘুরতে এসে শেষপর্যন্ত জলে ডুবে মৃত্যু হল দুই শিশুর। পুকুরে ভেসে উঠল দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম প্রীতি মন্ডল ও দীপ মণ্ডল। একজনের বয়স এগারো, আরেকজনের তেরো। বাবা-মায়ের সঙ্গে ক্যানিংয়ে নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের তালতলা গ্রামে মামার বাড়িতে এসেছিল তারা। এরপর খেলতে খেলতে হঠাত্ নিখোঁজ হয়ে যায় দু'জনই। খোঁজাখুঁজি করেও আর সন্ধান মেলেনি। কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের লোকেরা।
ততক্ষণে সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে গিয়েছে। গ্রামের একটি পুকুরে প্রীতি ও দীপের দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে, তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকরা। দেহ ময়নাতদন্ত পাঠিয়েছে পুলিস। এলাকায় শোকের ছায়া।
মৃত দুই শিশুর বাবা বাদল মণ্ডল জানিয়েছেন, ‘প্রীতি ও দীপ সাঁতার জানত না। খেলা করছিল। সম্ভবত আচমকা পুকুরে পড়ে গিয়েছিল। আমরা বিস্তর খোঁজাখুঁজি করি। পরে দেখতে পাই বাড়ির কাছাকাছি একটি পুকুরে ভাসছে। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন'।
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