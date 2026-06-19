/২৩ দিন নিখোঁজ! বালি খুঁড়ে উদ্ধার গৃহবধূর পচাগলা দেহ, ফুঁসলিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রেমিক...

নকীবউদ্দিন গাজি: পরকীয়ার এক ভয়ংকর এবং মর্মান্তিক পরিণতির সাক্ষী থাকল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বকখালি। দীর্ঘ ২৩ দিন নিখোঁজ থাকার পর, বকখালির হেনরিজ আইল্যান্ডের গভীর জঙ্গল থেকে উদ্ধার হলো এক বিবাহিত মহিলার পচাগলা মৃতদেহ। খুনের দায়ে ইতিমধ্যেই পুলিস গ্রেফতার করেছে মহিলার প্রেমিককে।
বকুলতলা থানা এলাকার বাসিন্দা ৩৪ বছর বয়সী রাবিয়া ফকিরের সঙ্গে এলাকারই এক যুবক, পেশায় ড্রাইভার জহিরুল সরদারের বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বেশ কিছুদিন ধরে তাঁদের এই সম্পর্কে অশান্তি শুরু হয়। এরপরই ২৬ মে হঠাৎ করে নিখোঁজ হয়ে যান রাবিয়া। তাঁর পরিবার হন্যে হয়ে খোঁজার পর বকুলতলা থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করে।
ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিস গত ১৮ জুন জহিরুল সরদারকে গ্রেফতার করে। পুলিসের ম্যারাথন জেরার মুখে জহিরুল স্বীকার করে যে, সেই রাবিয়াকে খুন করেছে। জহিরুল জানায়, ২৬ মে সে রাবিয়াকে ফুঁসলিয়ে বকখালিতে বেড়াতে নিয়ে আসে। সেখানে সুযোগ বুঝে হেনরিজ আইল্যান্ডের গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে রাবিয়াকে গলা টিপে খুন করে। এরপর প্রমাণ লোপাট করতে জঙ্গলের ভেতরেই বালি চাপা দিয়ে দেহটি পুঁতে রেখে পালিয়ে যায়।
১৯ জুন দুপুরে বকুলতলা ও ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিস ধৃত জহিরুলকে সাথে নিয়ে ওই জঙ্গলে তল্লাশি চালায়। জহিরুলের দেখিয়ে দেওয়া জায়গা থেকে রাবিয়ার পচাগলা দেহটি উদ্ধার করা হয়। পুলিস মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে এবং এই খুনের পেছনে আর কেউ জড়িত আছে কি না, তা জানতে জহিরুলকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করছে।
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