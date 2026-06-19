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২৩ দিন নিখোঁজ! বালি খুঁড়ে উদ্ধার গৃহবধূর পচাগলা দেহ, ফুঁসলিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রেমিক...

জয়নগরের নিখোঁজ গৃহবধূ রাবিয়া ফকিরের পচাগলা দেহ বকখালির হেনরিজ আইল্যান্ডের গভীর জঙ্গল থেকে উদ্ধার করল পুলিস। ২৬ মে থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। তদন্তে নেমে পুলিস তাঁর প্রেমিক, পেশায় ড্রাইভার জহিরুল সরদারকে গ্রেফতার করে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 19, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:59 PM IST
২৩ দিন নিখোঁজ! বালি খুঁড়ে উদ্ধার গৃহবধূর পচাগলা দেহ, ফুঁসলিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রেমিক...
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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২৩ দিন নিখোঁজ! বালি খুঁড়ে উদ্ধার গৃহবধূর পচাগলা দেহ, ফুঁসলিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রেমিক..
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