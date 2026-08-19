/স্বপ্ন ছিল মেয়েকে অন্নপ্রাশনে সাজানোর! হোটেলের ভয়াবহ আগুনে প্রাণ হারালেন রাকেশ

প্রদ্যুত দাস: মেয়ের অন্নপ্রাশনের আগেই নিভে গেল বাবার জীবন! তারাপীঠের আগুনে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ির রাকেশের মর্মান্তিক মৃত্যু। পরিবারের সঙ্গে দেখা করে খোঁজখবর নিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস ধুপগুড়ি মহকুমা শাসক শ্রদ্ধা শুব্বা র।
শ্রাবণ মাসে মহাদেবের কাছে পুজো দিতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। মনে ছিল ভক্তি, সঙ্গে ছিল নতুন করে সংসার গড়ার স্বপ্ন। ভেবেছিলেন বাবা ধামে পুজো দিয়ে, তারাপীঠে মায়ের দর্শন করে বাড়ি ফিরবেন। কিন্তু সেই ফেরাটা আর হল না। কয়েক দিনের মধ্যেই যে ছোট্ট মেয়ের অন্নপ্রাশন হওয়ার কথা ছিল, সেই মেয়ের মুখ আর বাবার দেখা হল না। তারাপীঠের একটি বেসরকারি হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারানো ন’জনের মধ্যে রয়েছেন ধূপগুড়ির ৩২ বছরের যুবক রাকেশ শর্মা। ধূপগুড়ি পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রাকেশ একটি দোকানে কাজ করে কোনওরকমে সংসার চালাতেন। প্রায় দেড় বছর আগে তাঁর বিয়ে হয়। এরপর সংসারে আসে ফুটফুটে কন্যাসন্তান। মাত্র ছ’মাসের সেই শিশুকন্যাকে রেখে শ্রাবণ মাসে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলেন তিনি।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার বাড়ি থেকে রওনা দিয়েছিলেন রাকেশ। আলিপুরদুয়ারের তিন বন্ধু অমিত পাল, সুবীর সাহা এবং কমল রায়ের সঙ্গে প্রথমে গিয়েছিলেন দেওঘরের বাবাধামে। সেখান থেকে রবিবার রাতে তাঁরা পৌঁছন তারাপীঠে। রাত কাটানোর জন্য ওঠেন মন্দির সংলগ্ন একটি বেসরকারি হোটেলে। কিন্তু ভোররাতের সেই ঘুমই হয়ে উঠল জীবনের শেষ ঘুম। হোটেলে আচমকা আগুন ছড়িয়ে পড়তেই ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় একের পর এক ঘর। ঘুমন্ত তীর্থযাত্রীরা আতঙ্কে চিৎকার শুরু করেন। প্রাণ বাঁচাতে অনেকে বেরোনোর চেষ্টা করলেও আগুন ও ধোঁয়ার কারণে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। দমকল ও পুলিসের তৎপরতায় বহু মানুষকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও শেষ পর্যন্ত ন’জনের মৃত্যু হয়। মৃতদের মধ্যে রাকেশ-সহ উত্তরবঙ্গের চার যুবক রয়েছেন।
প্রাথমিক তদন্তে এসি থেকে শর্ট সার্কিটের সম্ভাবনার কথা উঠে এসেছে। একই সঙ্গে হোটেলের অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা, বেরোনোর পথ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাও তদন্তের আওতায় এসেছে। ঘটনায় হোটেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে এবং গ্রেফতারের কথাও জানা গিয়েছে। তবে এসব তদন্তের ঊর্ধ্বে এখন একটাই প্রশ্ন, রাকেশ আর বাড়ি ফিরবেন না, এটা কীভাবে মেনে নেবে তাঁর ছ’মাসের সন্তান? বাড়িতে এখন শুধু কান্না। মা বাবা হারিয়েছেন সন্তানকে, স্ত্রী হারিয়েছেন স্বামীকে, আর ছ’মাসের শিশুটি হারাল তার বাবাকে, যে বাবা হয়তো মেয়ের অন্নপ্রাশনের দিন তাকে কোলে তুলে আদর করার স্বপ্ন দেখেছিলেন।
কয়েকদিন পরেই সেই অন্নপ্রাশন হওয়ার কথা ছিল। বাড়িতে হয়তো সেই অনুষ্ঠান নিয়ে পরিকল্পনাও চলছিল। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, যে বাবা নিজের হাতে মেয়ের মুখে প্রথম অন্ন তুলে দেওয়ার কথা ছিল, সেই বাবাই আজ নিথর দেহ হয়ে ফিরছেন বাড়িতে। রাজ্য প্রশাসনের সহযোগিতায় রাকেশের মৃতদেহ ধূপগুড়িতে পৌঁছনোর কথা। তাঁর পরিবারের আর্থিক অবস্থাও সচ্ছল নয়। দোকানে কাজ করে সংসার চালানো রাকেশই ছিলেন পরিবারের অন্যতম ভরসা। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে শুধু একজন প্রিয় মানুষকেই হারাল না পরিবার, ভেঙে পড়ল একটি পরিবারের আর্থিক ভিতও।
তারাপীঠে পুণ্য অর্জনের আশায় বেরিয়ে যে যাত্রা শুরু করেছিলেন রাকেশ, তা শেষ হল এক অসহ্য শূন্যতায়। প্রশাসনের উদ্যোগে ধূপগুড়িতে রাকেশের নিথর দেহ ফিরবে। কিন্তু যে মানুষটি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন, তিনি আর ফিরবেন না। ফিরবে শুধু তাঁর দেহ আর একটি ছ’মাসের শিশুর জীবনে চিরদিনের জন্য থেকে যাবে বাবাহারা হওয়ার যন্ত্রণা। ধূপগুড়ির ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে তাই এখন শোকের ছায়া। একদিকে স্বামীহারা স্ত্রী, সন্তানহারা বাবা-মা অন্যদিকে বাবাকে হারানো মাত্র ছ’মাসের নিষ্পাপ শিশু। তারাপীঠের সেই আগুন শুধু একটি প্রাণ কেড়ে নেয়নি, একটি পরিবারের ভবিষ্যতের বহু স্বপ্নও পুড়িয়ে দিয়েছে।
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