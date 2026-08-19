Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /স্বপ্ন ছিল মেয়েকে অন্নপ্রাশনে সাজানোর! হোটেলের ভয়াবহ আগুনে প্রাণ হারালেন রাকেশ

স্বপ্ন ছিল মেয়েকে অন্নপ্রাশনে সাজানোর! হোটেলের ভয়াবহ আগুনে প্রাণ হারালেন রাকেশ

Tarapith Hotel Fire: তারাপীঠে একটি হোটেলে ভয়াবহ আগুনে প্রাণ হারিয়েছেন ধূপগুড়ির রাকেশ শর্মা। কয়েকদিন পরেই তাঁর ৬ মাসের ছোট্ট মেয়ের অন্নপ্রাশন ছিল। দেওঘর ও তারাপীঠ দর্শন শেষে বাড়ি ফিরে অনুষ্ঠান উদযাপনের স্বপ্ন ছিল তাঁর। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় পরিবারটি তাদের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষকে হারাল।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 19, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:50 AM IST
স্বপ্ন ছিল মেয়েকে অন্নপ্রাশনে সাজানোর! হোটেলের ভয়াবহ আগুনে প্রাণ হারালেন রাকেশ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
গভীর রাতে মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেলে ভয়ংকর আগুন, কমপক্ষে ৯ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা,
2
3
4
5