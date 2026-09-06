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Train Cancellation: 'প্যাসেঞ্জার ট্রেনের জন্য ট্র্যাক পুরোপুরি ফিট', বিপর্যয় কাটিয়ে ফরাক্কা ফিরছে স্বাভাবিক ছন্দে, চলে এল বিরাট আপডেট

Train Cancellation Farakka Update: পূর্ব রেলওয়ের সিপিআরও শিবরাম মাঝি  জি ২৪ ঘণ্টাকে জানিয়ে দিলেন যে, ঠিক কী চলছে এখন ফরাক্কায়, ধস মেরামতির পর এখন কী আপডেট

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 06, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 02:19 PM IST
Train Cancellation: 'প্যাসেঞ্জার ট্রেনের জন্য ট্র্যাক পুরোপুরি ফিট', বিপর্যয় কাটিয়ে ফরাক্কা ফিরছে স্বাভাবিক ছন্দে, চলে এল বিরাট আপডেট
Image Credit: ফরাক্কা ফিরছে ফরাক্কায়

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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