Train Cancellation: 'প্যাসেঞ্জার ট্রেনের জন্য ট্র্যাক পুরোপুরি ফিট', বিপর্যয় কাটিয়ে ফরাক্কা ফিরছে স্বাভাবিক ছন্দে, চলে এল বিরাট আপডেট

রণজয় সিংহ: মালদহ ডিভিশনের নিউ ফরাক্কা স্টেশনের কাছে ভূমিধসের কারণে একের পর এক ট্রেন বাতিল হয়েছে। রেললাইনে ধস মেরামতির জন্য় টানা আড়াই দিন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলেছে। অবশেষে স্বস্তির খবর এল। ইতিমধ্যেই ওই লাইনে হয়ে গিয়েছে সফল ট্রায়াল রান। যদিও লাইনে প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলেনি এখনও। মালগাড়ি চালিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। এমনকী ২০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় চলেছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসও। রাতভর বৃষ্টির পর ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ফের ফেলা হয়েছে স্টোন চিপস। অন্যদিকে আপ ও ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল আগের তুলনায় অনেকটাই স্বাভাবিক। তবে নিরাপত্তার কারণে প্রতিটি ট্রেনই চলছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। প্যাসেঞ্জার ট্রেন ঘুরপথে চালানোর চেষ্টাও চলছে। স্বাভাবিক কবে হবে রেল চলাচল? এটাই এখন যাত্রীদের কাছে লাখ টাকার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ ভোগান্তির ছবি নজরে আসছে বিভিন্ন প্রান্তে।
ঠিক কী জানা যাচ্ছে এখন, কী আপডেট দিলেন সিপিআরও?
পূর্ব রেলওয়ের সিপিআরও শিবরাম মাঝি জি ২৪ ঘণ্টাকে টেলিফোনে জানিয়েছেন, 'প্যাসেঞ্জার ট্রেন আজকেই চলছে। এখনই যে ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার পৌঁছেছে, প্যাসেঞ্জার ট্রেন ওটা দিয়েই পাস করবে। আমারা ইতিমধ্য়ে মালগাড়ি চালিয়েছি। সুতরাং ট্র্যাক পুরোপুরি ফিট, প্যাসেঞ্জার ট্রেনের জন্যও। সুতরাং প্যাসেঞ্জার ট্রেন ওই রুট দিয়েই যাবে।' স্বাভাবিক সময়েই ট্রেন চলবে বলেই আশ্বস্ত করেছেন সিপিআরও। ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটায় সরকারের তরফে বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে, কিন্তু সেই বাসের জন্য হাহাকার! উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ যাতায়াতকারী মানুষে সংখ্যা নেহাতই কম নয়। আপনারা যদি দার্জিলিংয়ে ঘুরতে যেতে চান, তাহলে সেই ট্রেনের টিকিটের যে ওয়েটিং আছে, সেটা দেখেই এটা বোঝা যায় যে, এই লাইনে যাত্রীদের চাহিদা কতটা! আর আড়াই দিন ধরে সেই যাত্রী চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে না রেলের তরফে। স্বাভাবিক ভাবেই একটা সমস্যার জায়গা তৈরি হয়েছে।
লড়াইয়ে রেল এবং রাজ্য সরকার
রেল এবং রাজ্য সরকারের তরফে সমস্ত রকমের চেষ্টা করা হচ্ছে পরিস্থিতি আগের জায়গায় ফেরাতে। ধীরে ধীরেই স্বাভাবিক হচ্ছে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের রেল পরিষেবা। এখনও পর্যন্ত ধসে যাওয়া আপ লাইনে কোনও ট্রেন চালানো হয়নি। মূলত মালগাড়ি ছাড়া অন্য কোনও যাত্রীবাহী ট্রেন এখনও চালাচ্ছেন না রেল। মূলত তাঁদের উদ্দেশ্য ধসের পর এই ট্র্যাক কতটা শক্তিশালী হয়েছে, তা পরখ করা। পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্রই মালগাড়ি চালাচ্ছেন। যদিও রেলকর্তারা জানাচ্ছেন, রবিবার দুপুরের পর রেলওয়ে সেফটি কমিশনের টিম এই আপ লাইনে রেল চলাচলের সবুজ সংকেত দিলেই চলবে রেলের চাকা। দেখা যাক কত তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।
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