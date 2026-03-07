Howrah Train Cancel: উইকেন্ডে বিরাট ভোগান্তি হাওড়ায়: একের পর এক ট্রেন বাতিল, সময় পরিবর্তন দূরপাল্লারও

Howrah Train Cancel: উইকেন্ডে বিরাট ভোগান্তি হাওড়ায়: একের পর এক ট্রেন বাতিল, সময় পরিবর্তন দূরপাল্লারও
Train Cancel: রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য হাওড়া ডিভিশনে একগুচ্ছ লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। বেশ কিছু দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রার সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কয়েকটি ট্রেন যাত্রাপথে কিছুটা সময় দেরিতে চলবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবিতে রেলের কোপ। ফের ছুটির দিন বাতিল একাধিক ট্রেন। হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন সেকশনে জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্য আগামী ৮ই মার্চ (রবিবার) ট্রেন চলাচলে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওইদিন বেশ কয়েকটি লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে এবং কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেনের সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে।
রক্ষণাবেক্ষণের কাজের সুবিধার্থে ওইদিন নিম্নোক্ত ট্রেনগুলি চলাচল করবে না:
হাওড়া থেকে: ৩৭৮২৩, ৩৭৮২৭, ৩৭৮২৫, ৩৭৫সামগ্রিক, ৩৭৬৫১, ৩৭২৩৭, ৩৭২৪১, ৩৬৮২১, ৩৬৮২৩, ৩৬৮২৭, ৩৬০৩১, ৩৬০৩৩, ৩৭৯১৭ এবং ৩৭৬১১।
ব্যান্ডেল থেকে: ৩৭২৪৬, ৩৭২৪৮, ৩৭৭৪৯।
সিউড়ি থেকে: ৩৭০৫৬।
পাণ্ডুয়া থেকে: ৩৭৬১৪।
মেমারি থেকে: ৩৭৬৫২।
কাটোয়া থেকে: ৩৭৭৪৮, ৩৭৯২৪, ৩৫০৬১, ৫৩০১১।
আজিমগঞ্জ থেকে: ৫৩০১৪, ৩৫০৬২।
বর্ধমান থেকে: ৩৭৮৩২, ৩৭৮৩৪, ৩৭৮৩৬, ৩৬৮৩৪, ৩৬৮৩৮, ৩৬৮৪০, ৩১১৫২।
চন্দনপুর থেকে: ৩৬০৩২, ৩৬০৩৪।
শিয়ালদহ থেকে: ৩২২৩৩, ৩২২৩৫, ৩১১৫১।
ডানকুনি থেকে: ৩২২৩৪, ৩২২৩৬।
রক্ষণাবেক্ষণের কাজের কারণে কিছু ট্রেনের যাত্রার সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে--
ট্রেনের নাম নির্ধারিত সময় পরিবর্তিত সময়
-
১৩০১৬ জামালপুর–হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস সকাল ৬:২৫-এর পরিবর্তে ছাড়বে সকাল ৮:২৫-এ।
-
৬৩১৪২ গোড্ডা–শিয়ালদহ মেমু সকাল ৯:৪৫-এর বদলে ১১:৪৫-এ ছাড়বে।
-
১৩০১৫ হাওড়া–জামালপুর কবিগুরু এক্সপ্রেস সকাল ১০:৫৫-এর পরিবর্তে দুপুর ১২:৪০-এ ছাড়বে।
-
৬৩০৮১ রামপুরহাট–জসিডিহ মেমু ১২:২৫-এর পরিবর্তে দুপুর ১:৪০-এ রওনা দেবে।
পাশাপাশি, ১২৩৪৭ হাওড়া–রামপুরহাট শহীদ এক্সপ্রেস এবং ১৩০৩২ জয়নগর–হাওড়া এক্সপ্রেসকে যাত্রাপথে ৩০ মিনিট করে থামিয়ে রাখা হবে (নিয়ন্ত্রণ করা হবে) যাত্রীদের সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। এই পরিবর্তন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য যাত্রীদের রেলের হেল্পলাইন নম্বর বা স্টেশনের ঘোষণার দিকে নজর রাখতে অনুরোধ করা হয়েছে।
