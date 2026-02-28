Train Cancel: রঙের উৎসবে রেলের কোপ! হাওড়া ও শিয়ালদহে বাতিল একগুচ্ছ ট্রেন, দেখে নিন তালিকা...

Train Cancel: রঙের উৎসবে রেলের কোপ! হাওড়া ও শিয়ালদহে বাতিল একগুচ্ছ ট্রেন, দেখে নিন তালিকা...
Train Cancel: দোল ও হোলি উপলক্ষে যাত্রী সংখ্যা কম থাকায় হাওড়া ও শিয়ালদহ বিভাগে একগুচ্ছ লোকাল ট্রেন বাতিল করেছে পূর্ব রেল। ৩ মার্চ হাওড়া ডিভিশনে আপ-ডাউন মিলিয়ে মোট ৬৫টি ট্রেন বাতিল থাকবে, যার মধ্যে বর্ধমান, ব্যান্ডেল ও তারকেশ্বর শাখা উল্লেখযোগ্য।
অয়ন ঘোষাল: দোলে একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল হাওড়া ও শিয়ালদহ বিভাগে। হোলিতেও সূচি বদলের ঘোষণা পূর্ব রেলের। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, দোলের দিন বিশেষত সকালের দিকে ট্রেনে অন্যান্য দিনের তুলনায় যাত্রীর সংখ্যা কম থাকে। সেই কারণে প্রতি বছরই দোলের দিন সকালের দিকে বেশ কিছু ট্রেন বাতিল থাকে। এ বারও তার অন্যথা হচ্ছে না।
রেলের তরফে জানানো হয়েছে, দোলের দিন হাওড়া বিভাগে আপ ও ডাউন মিলিয়ে মোট ৬৫টি ট্রেন বাতিল করা হচ্ছে। এ ছাড়াও, হোলির দিনে শিয়ালদহ বিভাগে ট্রেনের সূচিতে রদবদল করা হয়েছে।
আগামী ৩ মার্চ, মঙ্গলবার দোল। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, দোলের দিন বিশেষত সকালের দিকে ট্রেনে অন্যান্য দিনের তুলনায় যাত্রীর সংখ্যা কম থাকে। সেই কারণে প্রতি বছরই দোলের দিন সকালের দিকে বেশ কিছু ট্রেন বাতিল থাকে। এ বারও তার অন্যথা হচ্ছে না। হাওড়া বিভাগে কোন কোন ট্রেন বাতিল থাকবে, তার তালিকাও দেওয়া হয়েছে।
জানানো হয়েছে, হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনে আপ-ডাউন মিলিয়ে মোট পাঁচটি ট্রেন বাতিল থাকবে। আর কর্ড লাইনে ট্রেন বাতিলের সংখ্যা ১৩টি। হাওড়া-ব্যান্ডেল শাখায় আপ-ডাউন মিলিয়ে মোট ১৫টি লোকাল বাতিল থাকবে। আপ-ডাউন ১০টি লোকাল বাতিল থাকবে হাওড়া-শেওড়াফুলি শাখায়। হাওড়া-তারকেশ্বর শাখায় আপ-ডাউন মিলিয়ে আটটি ট্রেন বাতিলের কথা জানিয়েছে পূর্ব রেল। পাশাপাশি নৈহাটি-ব্যান্ডেল, হাওড়া-শ্রীরামপুর, বর্ধমান-কাটোয়া শাখায় যথাক্রমে ছ’টি, চারটি এবং চারটি ট্রেন বাতিল থাকবে দোলের দিন।
হাওড়ার পাশাপাশি শিয়ালদহ বিভাগেও একগুচ্ছ ট্রেন বাতিলের কথা জানিয়েছে পূর্ব রেল। বাতিল থাকবে এসি লোকালও। হোলিতে অর্থাৎ ৪ মার্চ শিয়ালদহ বিভাগে ট্রেনের সূচি বদল করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, রবিবার যে সূচিতে শিয়ালদহ বিভাগে ট্রেন চলাচল করে, সেই সূচি অনুযায়ী বুধবার লোকাল ট্রেন পাবেন যাত্রীরা।
বাতিল ট্রেন
আপ -৩৭৮১৯, ৩৭৭১১ এবং ৩৭৮৪৩ ট্রেন
ডাউন – ৩৭৮২২ এবং ৩৭৬১২ ট্রেন
হাওড়া-বর্ধমান (কর্ড লাইন)
আপ ও ডাউন মিলিয়ে ১৩টি লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।
বাতিল ট্রেন
আপ – ৩৬০৭১, ৩৬৮১৭, ৩৬৮২৫, ৩৬৮২৭, ৩৬০৮১ এবং ৩৬০৩৩
ডাউন – ৩৬০৭২, ৩৬৮১৪, ৩৬৮৩০, ৩৬৮৩৪, ৩৬০৮২, ৩৬০৩৪ এবং ৩৬৮৪০
হাওড়া-ব্যান্ডেল (মেইন লাইন)
আপ ও ডাউন মিলিয়ে ১৫টি ট্রেন বাতিল।
বাতিল ট্রেন
আপ ট্রেন – ৩৭২১৩, ৩৭২১৫, ৩৭২১৯, ৩৭২২১, ৩৭২২৭, ৩৭২৪৩, ৩৭২০১ এবং ৩৭৫১১
ডাউন ট্রেন – ৩৭২২৪, ৩৭২০২, ৩৭২৩২, ৩৭২৩৬, ৩৭২৪০, ৩৭২৪৬ এবং ৩৭৫১২
হাওড়া-শেওড়াফুলি
আপ ও ডাউন মিলিয়ে ১০টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে
বাতিল ট্রেন
আপ ট্রেন – ৩৭০৪১, ৩৭০৪৫, ৩৭০৪৭, ৩৭০৪৯ এবং ৩৭০৫৫
ডাউন ট্রেন – ৩৭০৪২, ৩৭০৪৬, ৩৭০৪৮, ৩৭০৫০ এবং ৩৭০৫৬
হাওড়া-তারকেশ্বর
আপ ও ডাউন মিলিয়ে ৮টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।
বাতিল ট্রেন
আপ ট্রেন – ৩৭৩০১, ৩৭৩২৩, ৩৭৩৩১ এবং ৩৭৪১৩
ডাউন ট্রেন – ৩৭৩০২, ৩৭৩৩২, ৩৭৩৪২ এবং ৩৭৪১৪
নৈহাটি-ব্যান্ডেল
৬টি লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে
বাতিল ট্রেন
আপ ট্রেন-৩৭৫২৭, ৩৭৫৩১ এবং ৩৭৫৩৫
ডাউন ট্রেন – ৩৭৫২৮, ৩৭৫৩২ এবং ৩৭৫৩৬
হাওড়া-শ্রীরামপুর
৪টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।
বাতিল ট্রেন
আপ ট্রেন – ৩৭০১১ এবং ৩৭০১৩
ডাউন ট্রেন – ৩৭০১২ এবং ৩৭০১৪
বর্ধমান-কাটোয়া
চারটি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।
বাতিল ট্রেন
আপ ট্রেন – ৩৫০১৩ এবং ৩৫০১৯
ডাউন ট্রেন – ৩৫০১৪ এবং ৩৫০২০
