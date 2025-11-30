Trains Cancelled: ফের দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ট্রেন বাতিল! ১ ডিসেম্বর থেকেই নতুন ভোগান্তি! কোন কোন ট্রেন চলবে না? জেনে নিন, কবে থেকে স্বাভাবিক হবে...
Trains Cancelled: ২ ও ৭ ডিসেম্বর বাতিল হয়েছে আদ্রা-আসানসোল-আদ্রা মেমু প্যাসেঞ্জার, ৭ ডিসেম্বর বাতিল করা হয়েছে আদ্রা-বরাভুম-আদ্রা মেমু প্যাসেঞ্জার এবং আসানসোল-পুরুলিয়া-আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলি।
মনোরঞ্জন মিশ্র: দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে (South Eastern Railway) ইদানীং বহু সময়েই নিত্যযাত্রীদের কাছে সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। খড়্গপুর ডিভিশনে (Kharagpur Division) লোকাল ট্রেন খুবই অনিয়মিত হয়ে পড়ায় কলকাতায় চাকরি করতে আসা বা অন্য কাজে আসা মানুষজন খুবই সমস্যার মধ্যে পড়ছেন। এর মধ্যে আবার নতুন গেরো। নতুন মাসেই ফের সংকট দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়েতে। আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনের একাধিক রুটে বাতিল থাকবে বেশ কয়েকটি ট্রেন।
আরও পড়ুন: 8th Pay Commission EXPLAINED: অষ্টম পে কমিশনে বেসিক পে ও পেনশনের সঙ্গে ৫০% মহার্ঘ ভাতাও? সঙ্গে বেতনের ২০% ইন্টারিম রিলিফ? অবিশ্বাস্য...
পরিষেবা ব্যাঘাত
ডিসেম্বরের শুরু থেকেই সপ্তাহ ধরে ট্রেন পরিষেবা ব্যাঘাত ঘটতে চলেছে। রেল লাইন রক্ষণাবেক্ষণের কারণে আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিসনের একাধিক রুটে বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিল থাকবে, কিছু ট্রেনের রুট সংক্ষিপ্তকরণ ও রুট পরিবর্তন করা হবে। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারিং, TRD এবং সিগন্যাল ও টেলি-কমিউনিকেশন বিভাগ কর্তৃক রেল লাইনের জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য এই নির্দেশিকা জারি করেছে।
বাতিল
২ ও ৭ ডিসেম্বর বাতিল করা হয়েছে আদ্রা-আসানসোল-আদ্রা মেমু প্যাসেঞ্জার, ৭ ডিসেম্বর বাতিল করা হয়েছে আদ্রা-বরাভুম-আদ্রা মেমু প্যাসেঞ্জার, ওই ৭ ডিসেম্বরই বাতিল করা হয়েছে আসানসোল-পুরুলিয়া-আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলি।
রুট বদল ও সংক্ষিপ্তকরণ
পাশপাশি রুট সংক্ষিপ্তকরণ করা হয়েছে ১) ঝাড়গ্রাম-ধানবাদ- ঝাড়গ্রাম এক্সপ্রেস, ২) বোকারো- ধানবাদ-বোকারো প্যাসেঞ্জার, ৩) বর্ধমান-হাতিয়া-বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার, ৪) গোমো-হাতিয়া-গোমো, ৫) টাটানগর-আসানসোল-বরাভূম মেমু, ৬) আদ্রা-আসানসোল-আদ্রা ট্রেনগুলিতে। এছাড়াও একাধিক ট্রেন ঘুরপথে চলবে।
আরও পড়ুন: Liquor Meat Gutkha BANNED: আর মিলবে না মদ-মাংস? বিক্রি বন্ধ হয়ে গেল গুটখার? এই সব শহরে খাওয়া যাবে না কোনও মাংস এবং সুরা? খেলেই...
পর্যটন মরশুমে
ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের এই ট্রেন পরিষেবা ব্যাঘাত ঘটায় সমস্যায় পড়ার আশঙ্কা রেল যাত্রীদের। ওদিকে সদ্য পর্যটন মরশুম শুরু হচ্ছে। ফলে, এই সময়ে রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে ছুটি চলছে। জানুয়ারি থেকে নতুন সেশন। এই সময়টা পড়ুয়াদের পরিবার অনেক সময়ই ছোটখাটো ট্যুর-প্ল্যান করে থাকে। কিন্তু এর মধ্যে যারা পুরুলিয়া বা পুরুলিয়া-সন্নিহিত অঞ্চলে ভ্রমণের পরিকল্পনা করবেন, তাদের অসুবিধায় পড়তে হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)