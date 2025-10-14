English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Relationship Crisis: রূপান্তরকামীর নিদারুণ পরিণতি! অচিন্ত্যর সঙ্গে গভীর প্রেম, সেই সজলই লাশ হয়ে ঝুলছে গাছে...

Transgender youth: সজলের সঙ্গে অচিন্ত্য নামের এক ব্যক্তির প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সোমবার রাতেও অচিন্ত্যের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সজলের। এরপর থেকেই তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Oct 14, 2025, 09:25 PM IST
Relationship Crisis: রূপান্তরকামীর নিদারুণ পরিণতি! অচিন্ত্যর সঙ্গে গভীর প্রেম, সেই সজলই লাশ হয়ে ঝুলছে গাছে...
প্রতীকী ছবি

মনোজ মন্ডল: সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরেই কি এমন করুণ পরিণতি হল রূপান্তরকামী সজলের ! বাড়ি থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে কাঠাল গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার দেহ। পাঁচপোতা মহিষঘাটি এলাকায় এক রূপান্তরকামীর রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে ছড়িয়েছে তীব্র চাঞ্চল্য।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন, Child Abduction in Burdwan Medical College: আদরের ছেলেকে কোলে নিয়েই ধাঁ মহিলা! বর্ধমান মেডিক্যালে ১৮ দিনের শিশু চুরি...

মৃতের নাম সজল বারুই (২৮)। বাড়ি গাইঘাটা থানার পাঁচপোতা মহিষ ঘাটি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার এলাকার এক গাছের ডাল থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় সজলের দেহ। পরিবার ও তৃতীয় লিঙ্গের সংগঠনের সদস্যদের দাবি, এটি আত্মহত্যা নয়- বরং খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে সজলকে।

অভিযোগ, সজলের সঙ্গে অচিন্ত্য নামের এক ব্যক্তির প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিছুদিন ধরেই দু’জনের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছিল। সোমবার রাতেও অচিন্ত্যের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সজলের। এরপর থেকেই তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। মঙ্গলবার স্থানীয়রা তার বাড়ি থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে গাইঘাটা থানার গোল বাথান নামক এলাকার একটি ফাঁকা জমিতে কাঠাল গাছের ডাল থেকে ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে পুলিmকে খবর দেন।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় গাইঘাটা থানার পুলিস। পরিবারের অভিযোগ, দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় থাকলেও সজলের পা মাটিতে ভাঁজ করা অবস্থায় ছিল, যা থেকে সন্দেহ জোরদার হয়েছে যে, তাকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যেই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে গাইঘাটা থানার পুলিস। প্রেমঘটিত সম্পর্কের টানাপোড়েনই কি মৃত্যু, নাকি নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ - তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী আধিকারিকরা। এই রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

আরও পড়ুন, Durgapur Incident: দুর্গাপুর ধর্ষণকাণ্ডে এবার গ্রেফতার নির্যাতিতার বন্ধু! পুলিস বলছে...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
relationship crisisGaighatWest bengalincident
পরবর্তী
খবর

Durgapur Incident: দুর্গাপুর ধর্ষণকাণ্ডে এবার গ্রেফতার নির্যাতিতার বন্ধু! পুলিস বলছে...

.

পরবর্তী খবর

WB Assembly Election 2026: 'শওকত মোল্লা নটোরিয়াস ক্রিমিনাল...', বিস্ফোরক নওশাদের ভ...