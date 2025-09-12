English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Transgender Incident: রাতের অন্ধকারে রূপান্তরকামীর 'গায়ে হাত' সিভিক পুলিসের, চরম 'নোংরামো' বাদুড়িয়ায়...

Transgenders molested by civic police: ২ রূপান্তরকামীকে আটকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে বসির মোল্লা নামে এক সিভিক পুলিস। জিজ্ঞাসাবাদের নামে তারপর...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 12, 2025, 03:23 PM IST
Transgender Incident: রাতের অন্ধকারে রূপান্তরকামীর 'গায়ে হাত' সিভিক পুলিসের, চরম 'নোংরামো' বাদুড়িয়ায়...

মনোজ মণ্ডল: রূপান্তরকামীর সঙ্গে অভব্য আচরণ! এক রূপান্তরকামীকে শ্লীলতাহানি ও তাঁর সঙ্গে অশালীন আচরণ করার অভিযোগ উঠল এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ার চাতরায়। এই ঘটনায় প্রতিবাদে বাদুড়িয়ার থানার চাতরা ফাঁড়িতে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। শেষে তদন্তের আশ্বাস দিলে অবরোধ বিক্ষোভ ওঠে।

জানা গিয়েছে, গতকাল রাত ১০টা নাগাদ বাদুড়িয়ার চাতরাররূপান্তরকামীকে আটকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে বসির মোল্লা নামে এক সিভিক পুলিস। অভিযোগ, জিজ্ঞাসাবাদের নামে তাঁদের ২ জনকে আটকে হেনস্থা করেন ওই সিভিক পুলিস। এক রূপান্তরকামীর গায়ে হাতও দেন। গালিগালাজ করেন। এই ঘটনার পরই চাতরা ফাঁড়িতে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান রূপান্তকামীরা

ঘটনার কথা জানতে পেরে আশপাশের বাসিন্দারাও সিভিক পুলিসের অশালীন আচরণের বিরুদ্ধে ওই দুই রূপান্তরকামীর সঙ্গে থানায় জমায়েত করে। প্রতিবাদ বিক্ষোভ ফেটে পড়েন। লিখিতও অভিযোগ করেন তাঁরা এই ঘটনায়। শেষে পুলিস বিষয়টি নিয়ে তদন্তের আশ্বাস দিলে অনেক রাতে অবরোধ বিক্ষোভ ওঠে।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

transgenderscivic policeBadurianorth 24 parganas
