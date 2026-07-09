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দিঘায় ঘোর অঘটন! মাছ ধরতে গিয়ে ১৫ মৎস্যজীবী-সহ নিখোঁজ 'মা কালী'

Digha tralwer missing: উদ্ধারকাজে উপকূল রক্ষী বাহিনীর তরফে চারটি বোট নামানো হয়েছে। আকাশপথে নজরদারির জন্য এবং ট্রলারটির অবস্থান চিহ্নিত করতে একটি ‘ডর্নিয়ার’ বিমানের মাধ্যমে খোঁজ চালানো হচ্ছে।

Source:Bureau
Published: Jul 09, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:12 PM IST
দিঘায় ঘোর অঘটন! মাছ ধরতে গিয়ে ১৫ মৎস্যজীবী-সহ নিখোঁজ 'মা কালী'

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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