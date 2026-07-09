দিঘায় ঘোর অঘটন! মাছ ধরতে গিয়ে ১৫ মৎস্যজীবী-সহ নিখোঁজ 'মা কালী'

অয়ন ঘোষাল: গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে এক চরম বিপত্তি। দিঘা থেকে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে ১৫ মৎস্যজীবী-সহ নিখোঁজ শঙ্করপুরের ট্রলার। চিন্তায় পরিবার পরিজনেরা। খোঁজ চালাচ্ছে কোস্ট গার্ড সহ প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এলাকায় পৌঁছান মৎস্যমন্ত্রী-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা।
গত ২ জুলাই শঙ্করপুর মৎস্য বন্দর থেকে ১৫ জন মৎস্যজীবীসহ রওনা দেওয়া ‘মা কালী’ নামের একটি ট্রলার। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও উপকূলে ফিরে আসেনি। ট্রলারটির মালিক রামনগরের দেউলিবাংলার বাসিন্দা অভিজিৎ বেরা। নিখোঁজ মৎস্যজীবীদের সঙ্গে কোনওভাবেই যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে তাঁদের পরিবারের মধ্যে চরম উদ্বেগ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
এই ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই নবান্নের তরফে তৎপরতা শুরু হয়। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে রাতেই এলাকায় পৌঁছান রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী এবং প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। তাঁরা নিখোঁজ মৎস্যজীবীদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। প্রশাসনের পাশাপাশি কোস্ট গার্ড বা উপকূল রক্ষা বাহিনীও যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অনুসন্ধান কাজ শুরু করেছে।
উদ্ধারকাজে উপকূল রক্ষী বাহিনীর তরফে চারটি বোট নামানো হয়েছে। নামানো হয়েছে তাদের ছোট জাহাজও। আকাশপথে নজরদারির জন্য এবং ট্রলারটির অবস্থান চিহ্নিত করতে একটি ‘ডর্নিয়ার’ বিমানের মাধ্যমে খোঁজ চালানো হচ্ছে। প্রসঙ্গত দুদিন আগেই আবহাওয়ার অবনতির জেরে উত্তাল হয়ে উঠেছিল দীঘার সমুদ্র।
উপকূলবর্তী এলাকায় দফায় দফায় ভারী বৃষ্টিপাত। আর তার জেরেই উত্তাল হয়ে ওঠে সমুদ্র। সমুদ্রের ঢেউয়ের গতি ও উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। নিরাপত্তার স্বার্থে পর্যটকদের সমুদ্রের ধারে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। নুলিয়া ও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কর্মীরা মাইকিং করে পর্যটকদের সতর্ক করতে থাকেন। তারপরই মৎস্যজীবীদের নিখোঁজের এই ঘটনা। সবমিলিয়ে গোটা দিঘা-শঙ্করপুর উপকূল জুড়ে বর্তমানে এক থমথমে পরিস্থিতি।
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