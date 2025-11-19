English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Barrackpore: 'এখনও ছোট মেয়েটাকে বলতে পারিনি, ওর বাবা আর ফিরবে না...' গোয়েচালা ট্রেকিংয়ে গিয়ে প্রাণ হারালেন বারাকপুরের সুমন!

Agarpara: সিকিমের গোয়েচালায় গিয়ে প্রাণ হারালেন আগরপাড়ায় সুমন। শোকস্তব্ধ বৃদ্ধ বাবা-মা এবং তার স্ত্রী ও তিন বছরের একটি কন্যা সন্তান। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Nov 19, 2025, 02:42 PM IST
বরুণ সেনগুপ্ত: সিকিমে ট্রেকিংয়ে গিয়ে মৃত্যু হল আগরপাড়া-র ৪ নম্বর মহাজাতি নগরের বাসিন্দার। মৃতের নাম সুমন দেবনাথ, ৩৮ বছর বয়স। শোকের ছায়া এলাকায়। সুমন দেবনাথ তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে সিকিমের পাহাড়ের গোয়েচালায় নির্দিষ্ট গন্তব্য ছুঁয়ে নামার পথে শ্বাসকষ্টের সমস্যা শুরু হয় সুমন দেবনাথের। যার ফলে মাঝপথেই তাঁর মৃত্যু হয়। 

পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, গত শুক্রবার ১ নভেম্বর পাঁচ বন্ধু মিলে সিকিমে গোয়েচালায় ট্রেকিং করতে যাবেন। তাদের মধ্যে দুই বন্ধু যেতে না পারায়। সুমন দেবনাথ-সহ আরও দুই বন্ধু মিলে সিকিমের ট্রেকিং করতে যান। গতকাল মঙ্গলবার ১৮ নভেম্বর রাতে সুমন দেবনাথের আগরপাড়া ৪ নম্বর মহাজাতি নগরের বাড়িতে খবর আসে ট্রেকিং করে নিচে নামার সময় অসুস্থ বোধ করেন সুমন দেবনাথ। চিকিৎসার জন্য তাকে নামিয়ে আনার আগেই মৃত্যু হয় তাঁর।

মঙ্গলবার এই খবর আসার পরেই শোকস্তব্ধ পরিবার। সুমন দেবনাথ-এর পরিবারে রয়েছেন বৃদ্ধ বাবা-মা এবং তার স্ত্রী ও তিন বছরের একটি কন্যা সন্তান। সুমনের স্ত্রী বলেন, 'ট্রেকিং বরাবরেই নেশা। ঘুরতে ভালোবাসতেন। নিজেই সব প্ল্যানিং করতেন। তবে বাড়িতে কখনই ঠিক করে বলতেন না যে কোথায় যাচ্ছে, আমি জোর করে সব খুঁটিয়ে জেনে নিতাম।'

তিনি আরও বলেন, 'সুমনকে সবাই ভালোবাসে। অফিস, পাড়া, বন্ধু- সবাই ভালোবাসে। কারোর প্রতি সন্দেহের কোনও জায়গা নেই। ওকে সুস্থভাবে পাঠিয়েছিলাম, ভাবিনি এইভাবে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে। এখনও আমার ছোট মেয়েটাকে বলতে পারিনি যে, ওর বাবা আর ফিরবে না।'

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Barrackpore Suman deathSikkim trekking accidenttrekking mishapBarrackpore tragic newsadventure trip fatalityBengal youth dies
