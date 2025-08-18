Madhyamgram Blast: 'বদলাপুর' মধ্যমগ্রাম? বিস্ফোরণে ত্রিকোণ প্রেমের তত্ত্ব! এক তরুণীকে...
Madhyamgram Blast: পুলিস সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তির নাম শ্রীধর মিশ্র। বাড়ি, উত্তরপ্রদেশে। ITI পাস ওই যুবক কাজ করতেন হরিয়ানার একটি গ্লাস কারখানায়। কাজে সুবাদে ডিভাইস বানিয়েছিলেন তিনি নিজেই।
পিয়ালী মিত্র: ত্রিকোণ প্রেমে স্কুলের সামনে বিস্ফোরণ! সোশ্য়াল মিডিয়া সূত্রে এক তরুণীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিস। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, বিস্ফোরণে নিহত তরুণীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ওই তরুণীর। মধ্য়মগ্রাম কাণ্ডে নয়া তথ্য়।
গতকাল, রবিবার রাতের ঘটনা। রাত প্রায় একটা। বিকট বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল মধ্যমগ্রাম হাইস্কুলের সামনের রাস্তা। ধ্যমগ্রাম স্টেশনসংলগ্ন স্কুল গেটের সামনেই এক ব্যক্তির পাশে থাকা বোমা ফেটে যায়। ওই বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হন ওই ব্যক্তি। তাঁকে প্রথম মধ্য়মগ্রাম হাসপাতাল, সেখান থেকে বারাসত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর আজ, সোমবার সকালে বারাসাত হাসপাতালে মৃত্যু হয় ওই ব্য়ক্তি।
পুলিস সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তির নাম শ্রীধর মিশ্র। বাড়ি, উত্তরপ্রদেশে। কী কারণে তিনি ব্যাগে বোমা নিজে হাজির ছিলেন মধ্যমগ্রামে? কীভাবেইবা বিস্ফোরণ ঘটল। ঘটনার তদন্তে নেমেছে বেঙ্গল এসটিএফ। এখনও পর্যন্ত যেটুকু জানা গিয়েছে, ITI পাস ওই যুবক কাজ করতেন হরিয়ানার একটি গ্লাস কারখানায়। কাজে সুবাদে ডিভাইস বানিয়েছিলেন তিনি নিজেই। দুর্ঘটনাবশত বিস্ফোরণ হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।
এদিকে এই ঘটনার তদন্তে নেমে সোশ্যাল মিডিয়ায় সূত্রে এক তরুণীর হদিস মিলেছে। তিনিই মধ্যমগ্রামেরই বাসিন্দা। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, শ্রীধরের সঙ্গে ওই তরুণীর সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্কে টানাপোড়েনের কারণেই হয়তো ওই তরুণীর উপরে বদলা নিতে চেয়েছিলেন তিনি।
