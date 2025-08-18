English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Madhyamgram Blast: 'বদলাপুর' মধ্যমগ্রাম? বিস্ফোরণে ত্রিকোণ প্রেমের তত্ত্ব! এক তরুণীকে...

Madhyamgram Blast: পুলিস সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তির নাম শ্রীধর মিশ্র। বাড়ি, উত্তরপ্রদেশে।  ITI পাস ওই যুবক কাজ করতেন হরিয়ানার একটি গ্লাস কারখানায়। কাজে সুবাদে  ডিভাইস  বানিয়েছিলেন তিনি নিজেই।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 18, 2025, 09:59 PM IST
Madhyamgram Blast: 'বদলাপুর' মধ্যমগ্রাম? বিস্ফোরণে ত্রিকোণ প্রেমের তত্ত্ব! এক তরুণীকে...

পিয়ালী মিত্র:  ত্রিকোণ প্রেমে স্কুলের সামনে বিস্ফোরণ! সোশ্য়াল মিডিয়া সূত্রে এক তরুণীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিস। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, বিস্ফোরণে নিহত তরুণীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ওই তরুণীর। মধ্য়মগ্রাম কাণ্ডে নয়া তথ্য়। 

আরও পড়ুন:  Jalpaiguri Jaundice: ইদুর জ্বরে হাহাকার! মুরগির ফার্ম থেকেই কি জন্ডিসের বাড়বাড়ন্ত? মিলল ফার্মের জলের নমুনা রিপোর্ট...

গতকাল, রবিবার রাতের ঘটনা। রাত প্রায় একটা। বিকট বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল মধ্যমগ্রাম হাইস্কুলের সামনের রাস্তা। ধ্যমগ্রাম স্টেশনসংলগ্ন স্কুল গেটের সামনেই এক ব্যক্তির পাশে থাকা বোমা ফেটে যায়। ওই বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হন ওই ব্যক্তি। তাঁকে প্রথম মধ্য়মগ্রাম হাসপাতাল, সেখান থেকে বারাসত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর আজ, সোমবার সকালে বারাসাত হাসপাতালে মৃত্যু হয় ওই ব্য়ক্তি।

পুলিস সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তির নাম শ্রীধর মিশ্র। বাড়ি, উত্তরপ্রদেশে। কী কারণে তিনি ব্যাগে বোমা নিজে হাজির ছিলেন মধ্যমগ্রামে? কীভাবেইবা বিস্ফোরণ ঘটল। ঘটনার তদন্তে নেমেছে বেঙ্গল এসটিএফ। এখনও পর্যন্ত যেটুকু জানা গিয়েছে, ITI পাস ওই যুবক কাজ করতেন হরিয়ানার একটি গ্লাস কারখানায়। কাজে সুবাদে  ডিভাইস  বানিয়েছিলেন তিনি নিজেই। দুর্ঘটনাবশত বিস্ফোরণ হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। 

এদিকে এই ঘটনার তদন্তে নেমে সোশ্যাল মিডিয়ায় সূত্রে এক তরুণীর হদিস মিলেছে। তিনিই মধ্যমগ্রামেরই বাসিন্দা। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, শ্রীধরের সঙ্গে ওই তরুণীর সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্কে টানাপোড়েনের কারণেই হয়তো ওই তরুণীর উপরে বদলা নিতে চেয়েছিলেন তিনি।

আরও পড়ুন:  Kurseong Death: হোম স্টে-র CCTV ফুটেজ ঘিরে প্রশ্ন! কার্শিয়ংয়ে যুবকের রহস্যমৃ*ত্যুতে পুলিস জানতে পারল... বড় আপডেট!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
madhyamgramMadhyamgram explosionUP man death in MadhyamgramMadhyamgram incident
পরবর্তী
খবর

Jalpaiguri Jaundice: ইদুর জ্বরে হাহাকার! মুরগির ফার্ম থেকেই কি জন্ডিসের বাড়বাড়ন্ত? মিলল ফার্মের জলের নমুনা রিপোর্ট...
.

পরবর্তী খবর

Alien Approaching Earth: ভয়ংকর গতিতে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে এলিয়েনদের স্পেসক্র্যাফ্ট! আতঙ্কে...