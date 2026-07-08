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‘গণধর্ষণ ও খুন’! নৃশংসতার শিকার ২৫ বছরের আদিবাসী গৃহবধূ,২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ২

Dewandighi incident: বুধবার একটি পাঁচ সদস্যের ফরেন্সিক দল ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করে। এদিকে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সিপিএম এবং আদিবাসী সংগঠন ‘ভারত জাকাত মাঝি পরগনা’ দেওয়ানদিঘি থানার সামনে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 08, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:02 PM IST
‘গণধর্ষণ ও খুন’! নৃশংসতার শিকার ২৫ বছরের আদিবাসী গৃহবধূ,২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ২
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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