/‘গণধর্ষণ ও খুন’! নৃশংসতার শিকার ২৫ বছরের আদিবাসী গৃহবধূ,২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ২

অরূপ লাহা: পূর্ব বর্ধমানের দেওয়ানদিঘি থানা এলাকায় এক আদিবাসী গৃহবধূকে গণধর্ষণের পর খুনের অভিযোগে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছে এলাকা। ঘটনার তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই পুলিস দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে এবং বুধবার সকাল থেকে ঘটনাস্থলে তদন্ত শুরু করেছে পাঁচ সদস্যের একটি ফরেন্সিক দল।
ঘটনার প্রেক্ষাপট ও দেহ উদ্ধার
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দেওয়ানদিঘি থানার অন্তর্গত তালিত ক্যানেলপাড় সংলগ্ন একটি মাঠ থেকে বছর পঁচিশের ওই আদিবাসী গৃহবধূর দেহ উদ্ধার হয়। মঙ্গলবার দেহটি উদ্ধারের পর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। মৃতার পরিবারের পক্ষ থেকে সরাসরি অভিযোগ করা হয় যে, ওই গৃহবধূকে প্রথমে গণধর্ষণ করা হয়েছে এবং তারপর নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে।
পুলিসি তৎপরতা ও গ্রেফতার
পরিবারের দেওয়া লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তড়িঘড়ি তদন্তে নামে দেওয়ানদিঘি থানার পুলিস। ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দুই মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের নাম সেখ আজিজুল ও সেখ ভদাই। পুলিস জানিয়েছে, সেখ আজিজুলকে দেওয়ানদিঘি এলাকা থেকেই ধরা গেলেও, অপর অভিযুক্ত সেখ ভদাইকে বীরভূম জেলার নানুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে গণধর্ষণ, খুন এবং তথ্যপ্রমাণ লোপাটের ধারায় মামলা রুজু করে বুধবারই বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়েছে।
ফরেন্সিক তদন্ত ও গণবিক্ষোভ
ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে বুধবার সকালেই পাঁচ সদস্যের একটি ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ দল তালিত ক্যানেলপাড়ের সেই মাঠে পৌঁছায়। তারা ঘটনাস্থল থেকে রক্ত ও অন্যান্য জৈব নমুনা সংগ্রহ করেন, যা পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হবে।
এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবারই দোষীদের ফাঁসির দাবিতে সিপিআই(এম)-এর পক্ষ থেকে দেওয়ানদিঘি থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। বুধবার একইভাবে আদিবাসী সংগঠন 'ভারত জাকাত মাঝি পরগনা'-র প্রতিনিধিরাও থানায় গিয়ে দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ময়নাতদন্ত এবং ফরেন্সিক রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে মামলার চার্জশিট গঠন করা হবে এবং কোনো অপরাধীকেই রেয়াত করা হবে না।
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