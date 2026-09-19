/গুগল ম্যাপ দেখে রাস্তা খুঁজতে গিয়েই মারাত্মক দুর্ঘটনা: বাইক নিয়ে ৩০ ফুট খনির খাদে যুবক, ভয়ংকর কাণ্ড

চিত্তরঞ্জন দাস: গুগল ম্যাপ দেখে অচেনা পথ চিনতে গিয়ে ঘটে গেল মারাত্মক দুর্ঘটনা। রাতের অন্ধকারে সরাসরি বাইক সমেত প্রায় ৩০ ফুট গভীর খোলামুখ খনির খাদে পড়ে গেলেন এক কেবল অপারেটর। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। আহতের নাম প্রসূন ব্যানার্জি। তিনি কাঁকসার বসুধা এলাকার বাসিন্দা।
জানা গিয়েছে, পেশায় কেবল অপারেটর প্রসূনবাবু কাজের সূত্রেই শুক্রবার রাতে বাইক নিয়ে পাণ্ডবেশ্বর এলাকার একটি গ্রামে যাচ্ছিলেন। রাস্তা চেনার সুবিধার্থে তিনি মোবাইলে গুগল ম্যাপের সাহায্য নেন। পাণ্ডবেশ্বরের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বর্তমানে ‘মহালক্ষ্মী’ খোলামুখ খনির কাজ চলছে। খনি সম্প্রসারণের কারণে ওই এলাকার একাধিক পুরনো রাস্তা এখন খনিগর্ভে চলে গেছে।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, রাতে গুগল ম্যাপের দেখানো পথ অনুসরণ করে একটি পিচ রাস্তা ধরে এগোচ্ছিলেন প্রসূনবাবু। অন্ধকার রাস্তায় আচমকাই খনির গভীর খাদের মুখে চলে আসেন তিনি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাইক সমেত সোজা প্রায় ৩০ ফুট গভীর গর্তে আছড়ে পড়েন।
এদিকে গভীর রাত পেরিয়ে গেলেও প্রসূনবাবু বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। তাঁর দাদা সুব্রত ব্যানার্জি জানান, রাতে ভাইয়ের মোবাইলে বারবার ফোন করা হলে প্রসূনবাবু অসংলগ্ন কথা বলছিলেন। তিনি সঠিকভাবে নিজের অবস্থান জানাতে পারছিলেন না--কখনও অজয় নদের পাড়, কখনও দুর্গাপুর, আবার কখনও অন্য অচেনা জায়গার নাম বলছিলেন। দুর্ঘটনার তীব্র অভিঘাতে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন বলেই পরিবারের অনুমান।
অবশেষে উপায় না দেখে মোবাইল নেটওয়ার্কের টাওয়ার লোকেশন ও জিয়ো ট্যাগিংয়ের সাহায্য নেন পরিবারের সদস্যরা। শনিবার সকালে প্রযুক্তির সহায়তায় জানা যায়, পাণ্ডবেশ্বরের মহালক্ষ্মী খনি চত্বরেই কোথাও রয়েছেন তিনি। এরপর দ্রুত স্থানীয় প্রশাসন ও খনি কর্তৃপক্ষকে খবর দেওয়া হয়।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন খনির আধিকারিক, পুলিস ও স্থানীয় বাসিন্দারা। গর্তের গভীরতা বেশি হওয়ায় সাধারণ উপায়ে উদ্ধারকাজ চালানো সম্ভব ছিল না। শেষ পর্যন্ত খনির বিশালাকার পকলেন মেশিন নামিয়ে প্রায় ৩০ ফুট গভীর গর্ত থেকে আহত প্রসূনবাবু এবং তাঁর বাইকটিকে ওপরে তোলা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়। এই ঘটনায় খনি এলাকার বিপজ্জনক রাস্তাগুলিতে নজরদারি ও সুরক্ষাপ্রাচীর না থাকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।