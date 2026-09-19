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গুগল ম্যাপ দেখে রাস্তা খুঁজতে গিয়েই মারাত্মক দুর্ঘটনা: বাইক নিয়ে ৩০ ফুট খনির খাদে যুবক, ভয়ংকর কাণ্ড

গুগল ম্যাপ দেখে অচেনা পথ চিনতে গিয়ে ঘটে গেল মারাত্মক দুর্ঘটনা। রাতের অন্ধকারে সরাসরি বাইক সমেত প্রায় ৩০ ফুট গভীর খোলামুখ খনির খাদে পড়ে গেলেন এক কেবল অপারেটর। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। আহতের নাম প্রসূন ব্যানার্জি। তিনি কাঁকসার বসুধা এলাকার বাসিন্দা।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 19, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 02:42 PM IST
গুগল ম্যাপ দেখে রাস্তা খুঁজতে গিয়েই মারাত্মক দুর্ঘটনা: বাইক নিয়ে ৩০ ফুট খনির খাদে যুবক, ভয়ংকর কাণ্ড

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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