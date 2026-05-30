Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /TMC Leader Diesel Scam: তৃণমূল নেতা লাদেন-এর বড়সড় ডিজেল সিন্ডিকেট ফাঁস! গোডাউন দেখে চোখ ছানাবড়া পুলিসেরই

TMC Leader Diesel Scam: তৃণমূল নেতা 'লাদেন'-এর বড়সড় 'ডিজেল সিন্ডিকেট' ফাঁস! গোডাউন দেখে চোখ ছানাবড়া পুলিসেরই

TMC Leader Diesel Scam: আসানসোলের রানিগঞ্জে তৃণমূল নেতা সাবির মিয়া ওরফে ‘লাদেন’-এর গোডাউনে হানা স্থানীয় বাসিন্দাদের। সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ ডিজেল ও সরকারি ত্রিপল উদ্ধার করা হয়। এলাকাবাসীর তৎপরতায় এই ডিজেল পাচারের চেষ্টা আটকে যায়। অভিযোগ, ইসিএল (ECL) আধিকারিকদের মদতেই এই চক্র দীর্ঘদিন ধরে চলছিল। বর্তমানে রানিগঞ্জ থানার পুলিস এবং ইসিএল কর্তৃপক্ষ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

Written BySoumita Khan
Published: May 30, 2026, 12:00 PM IST|Updated: May 30, 2026, 12:00 PM IST
TMC Leader Diesel Scam: তৃণমূল নেতা 'লাদেন'-এর বড়সড় 'ডিজেল সিন্ডিকেট' ফাঁস! গোডাউন দেখে চোখ ছানাবড়া পুলিসেরই

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
৫ মাস ধরে ছক, ঠান্ডা মাথায় পরিবারের ৪ জনকে খুনের পরও অনুশোচনাহীন! ১৭-র নাবালক ঠিক কত

৫ মাস ধরে ছক, ঠান্ডা মাথায় পরিবারের ৪ জনকে খুনের পরও অনুশোচনাহীন! ১৭-র নাবালক ঠিক কত

Ajmer murder case12 min ago
2

অভিষেকের হাতেই নোটিস ধরাল সিআইডি! আমি মাথা নত করার ছেলে নই, পালটা চ্যালেঞ্জ

Abhishek Banerjee33 min ago
3

বিনামূল্যে HPV টিকা বাংলায়, ৩ মাস চলবে কর্মসূচি, কোথায় কীভাবে নেবেন?

Suvendu Adhikari launches cervical cancer vaccination1 hr ago
4

৩ জুন থেকেই অ্যাকাউন্টে ৩০০০ টাকা, অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Annapurna Bhandar1 hr ago
5

BIG BREAKING: আরও বিপাকে অভিষেক, বাড়িতে এবার সোজা CID

Abhishek Banerjee2 hrs ago