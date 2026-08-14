'এবার তৃণমূল জিতলে তৃণমূলেই থাকতাম', অকপট রচনা!

বিধান সরকার: আর কোন রাখঢাক নয়। এবার তৃণমূল জিতলে তৃণমূলেই থাকতাম, হেরে গিয়েছে বলে দল বদল করেছি'। অকপট সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'যখন তৃণমূলে ছিলাম তখন কাজ করতে পারিনি। দিদিও বলত রাজ্যের টাকা নেই'।
বছর দুয়েক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে রাজনীতিতে প্রবেশ। চব্বিশে লোকসভা ভোটে ঘাসফুল প্রতীকে জিতে হুগলির সাংসদ হন রচনা। সেই রচনাও এখন NCPI-তে। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'আমার এখনও তিন বছর মেয়াদ আছে। সাংসদ হিসাবে কাজ করতে চাই। অনেক কাজ করেছি আরও কিছু কাজ করতে হবে। বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে মিলে সেই কাজ করব।আমি তৃণমূল বিজেপি সিপিএম বুঝি না। মানুষের জন্য কাজ করতে চাই'।
রচনা বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে হাত ধরে নিয়ে এসেছিলেন। আমি সাধারণ মেয়ে নই। মমতা বুঝেছিলেন, তাই দিদি নম্বর ওয়ানের সেটে গিয়েছিলেন। জানতেন আমি আসব না। লকেটের বিরুদ্ধে আমাকে কেন প্রার্থী করা হয়েছিল? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা আছে'। তাঁর কথায়, 'প্রথম প্রথম কাজ করতে পারতাম না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন কেন্দ্র টাকা দেয় না। তোমরা চেষ্টা কর। আমি অনেকের কাছে গিয়েছে। বলাগড়ের ভাঙন থেকে রেল'।
তৃণমূলের প্রতীকে জেতা সাংসদের মতে, 'ডবল ইঞ্জিন সরকার দরকার ছিল। নাহলে উন্নয়ন হত না। অল্প সময়ে ভালো কাজ করছেন মুখ্যমন্ত্রী'। অকপট স্বীকারোক্তি, 'বিজেপি সরকার না হলে আমি তৃনমূলেই থাকতাম। এবার তৃণমূল জিতলে তৃণমূলেই থাকতাম। তৃণমূল হেরে গিয়েছে বলে দল বদল করেছি'।
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