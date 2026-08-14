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'এবার তৃণমূল জিতলে তৃণমূলেই থাকতাম', অকপট রচনা!

Rachana Banerjee: 'আমার এখনও তিন বছর মেয়াদ আছে। সাংসদ হিসাবে কাজ করতে চাই। অনেক কাজ করেছি আরও কিছু কাজ করতে হবে। বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে মিলে সেই কাজ করব।আমি তৃণমূল বিজেপি সিপিএম বুঝি না। মানুষের জন্য কাজ করতে চাই'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 14, 2026, 10:06 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:12 PM IST
'এবার তৃণমূল জিতলে তৃণমূলেই থাকতাম', অকপট রচনা!
Image Credit: অকপট রচনা

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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'এবার তৃণমূল জিতলে তৃণমূলেই থাকতাম', অকপট রচনা!
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