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রাজনীতির বিগ ব্রেকিং: রেজাল্টের ৪ মাস পর মমতা আবার ভোটে দাঁড়াচ্ছেন? নন্দীগ্রাম কি তৃণমূল প্রার্থী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী? সমর্থনে রাজি ঋতশিবির

Nandigram By Election TMC Candidate: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কার্যত সরাসরি চ্যালেঞ্জ ও রাজনৈতিক ‘গুগলি’ ছুড়ে দিয়ে ঋত শিবিরের বক্তব্য, অতীতে নন্দীগ্রাম-সহ একাধিক লড়াইয়ে মমতা পরাজিত হয়েছেন। তাই তাঁরা চান, তিনি নিজে প্রার্থী হয়ে জিতে বিধানসভায় ফিরে আসুন। 

Reported ByPrabir ChakrabortyEdited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 09, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 06:41 PM IST
রাজনীতির বিগ ব্রেকিং: রেজাল্টের ৪ মাস পর মমতা আবার ভোটে দাঁড়াচ্ছেন? নন্দীগ্রাম কি তৃণমূল প্রার্থী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী? সমর্থনে রাজি ঋতশিবির

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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রেজাল্টের ৪ মাস পর মমতা আবার ভোটে দাঁড়াচ্ছেন?নন্দীগ্রাম কি তৃণমূলের প্রার্থী তিনিই?
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