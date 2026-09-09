/রাজনীতির বিগ ব্রেকিং: রেজাল্টের ৪ মাস পর মমতা আবার ভোটে দাঁড়াচ্ছেন? নন্দীগ্রাম কি তৃণমূল প্রার্থী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী? সমর্থনে রাজি ঋতশিবির

প্রবীর চক্রবর্তী: রাজ্যের দুই গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা আসন-- নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপনির্বাচন ঘিরে বঙ্গ রাজনীতিতে প্রবল উত্তেজনা। আগামী ৬ অক্টোবর এই উপনির্বাচনে একদিকে যেমন বিজেপি ও বিরোধীদের লড়াই, তেমনই তার চেয়েও বেশি নজর কাড়ছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ ফাটল ও প্রতীক সংক্রান্ত আইনি দ্বন্দ্ব। নির্বাচন কমিশনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর থেকেই তৃণমূলের ঘাসফুল প্রতীকের দাবিদার হয়ে মুখোমুখি যুদ্ধে কালীঘাট শিবির ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন নতুন শিবির। তবে এই চরম প্রতীক-যুদ্ধের মাঝেই নন্দীগ্রাম নিয়ে একটি বড় রাজনৈতিক চাল দিল ঋতব্রত শিবির।
মমতা দাঁড়ালে প্রার্থী দেবে না ঋতব্রত শিবির
নন্দীগ্রামে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী হতে পারেন কি না, তা নিয়ে জোর জল্পনা চলছে রাজনৈতিক মহলে। এই পরিস্থিতিতে বুধবার বিধানসভার বাইরে ঋতব্রত শিবিরের সর্বভারতীয় মুখপাত্র ঋজু দত্ত চাঞ্চল্যকর ও রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন। তিনি স্পষ্ট জানান, নন্দীগ্রামে যদি খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী হন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে ‘আসল তৃণমূল’ দাবিদার ঋতব্রত শিবির কোনও প্রার্থী দেবে না।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কার্যত সরাসরি চ্যালেঞ্জ ও রাজনৈতিক ‘গুগলি’ ছুড়ে দিয়ে ঋত শিবিরের বক্তব্য, অতীতে নন্দীগ্রাম-সহ একাধিক লড়াইয়ে মমতা পরাজিত হয়েছেন। তাই তাঁরা চান, তিনি নিজে প্রার্থী হয়ে জিতে বিধানসভায় ফিরে আসুন। তিনি দাঁড়ালে একবার জিতলে তাঁদেরও ভালোই লাগবে। একই সঙ্গে ঋতব্রত শিবিরের তরফে জানানো হয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইলে তৃণমূলের জোড়াফুল প্রতীকেও লড়তে পারেন, কিংবা অন্য কোনও প্রতীকে দাঁড়ালেও তাঁদের কোনও আপত্তি নেই। কারণ তাঁরা যা করছেন, তা সম্পূর্ণ নিয়ম ও আইন মেনে।
প্রতীক জটিলতা ও কমিশনের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা
নন্দীগ্রামের মতো রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল আসনের পাশাপাশি রেজিনগর উপনির্বাচন নিয়েও নিজেদের স্পষ্ট অবস্থান জানিয়েছে ঋতব্রত শিবির। ইতোমধ্যেই এই দুই কেন্দ্রে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে তারা। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের দাবি, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও দলীয় বিধায়কদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাঁদের সঙ্গেই রয়েছে, ফলে কমিশনের কাছে পেশ করা সমস্ত আইনি নথির ভিত্তিতে জোড়াফুল প্রতীক ও তৃণমূলের অফিসিয়াল লোগো তাঁদের পক্ষেই বরাদ্দ হবে। তাঁদের বিশ্বাস, কমিশন যা সিদ্ধান্ত নেবে তা তাঁরা মানবেন এবং রেজিনগর আসনেও তাঁরাই জয়লাভ করবেন।
তবে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত উপনির্বাচনের আগে না এলে কী হবে, সেই বিকল্প পরিকল্পনাও প্রস্তুত রাখছে ঋতব্রত শিবির। তাদের তরফে জানানো হয়েছে, যদি কমিশন ঘাসফুল প্রতীক কালীঘাট শিবিরের হাতে বহাল রাখে কিংবা প্রতীক ফ্রিজ করে দেয়, তবে তাঁরা স্থানীয় প্রার্থীদের নির্দল হিসেবে দাঁড় করিয়ে লড়াই চালাবেন।
রাজনৈতিক সমীকরণ ও তাত্পর্য
সাধারণত নির্বাচনে প্রতিপক্ষ শিবিরকে ফাঁকা মাঠ ছেড়ে দেওয়ার নজির খুব কমই দেখা যায়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মমতার বিরুদ্ধে প্রার্থী না দেওয়ার ঘোষণার আড়ালে আসলে রয়েছে গভীর মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টির কৌশল। একদিকে মমতাকে ‘পরাজয়ের অতীত’ মনে করিয়ে দিয়ে অস্বস্তিতে ফেলা, অন্যদিকে নিজেদের ‘আসল নিয়মতান্ত্রিক তৃণমূল’ হিসেবে তুলে ধরে সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের বার্তা দেওয়া।
উপনির্বাচনের মুখে তৃণমূলের এই দুই শিবিরের চাপানউতোর এবং মমতাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক সমীকরণ বাংলার উপভোটের আবহকে এক চরম অনিশ্চয়তা ও নাটকীয় মোড়ে এনে দাঁড় করিয়েছে। শেষ পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামে ফের লড়াইয়ের ময়দানে নামেন কি না এবং নির্বাচন কমিশন কোন শিবিরের হাতে ঘাসফুল তুলে দেয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে গোটা রাজ্য।
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