Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /ভেবেছিলেন যমজ, USG করাতেই হয়ে গেল ৩! আহ্লাদে আটখানা ২ প্রসূতি

ভেবেছিলেন যমজ, USG করাতেই হয়ে গেল ৩! আহ্লাদে আটখানা ২ প্রসূতি

Nadia Mother: ডা পবিত্র বেপারী জানান, এই দুই মা স্বাভাবিক পদ্ধতিতে তাদের গর্ভে সন্তান ধারণ করেছেন। এর আগে দুই প্রসূতির একটি করে সন্তান রয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 26, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 05:10 PM IST
ভেবেছিলেন যমজ, USG করাতেই হয়ে গেল ৩! আহ্লাদে আটখানা ২ প্রসূতি

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বিরাট খবর: দেশ জুড়ে বন্ধ হতে চলেছে ভোডাফোন পরিষেবা? অচল হবে সিমকার্ড--নম্বর বদলাবেন
2
3
4
5