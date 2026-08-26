/ভেবেছিলেন যমজ, USG করাতেই হয়ে গেল ৩! আহ্লাদে আটখানা ২ প্রসূতি

বিশ্বজিত্ মিত্র: নজিরবিহীন ঘটনা মফস্বলের সরকারি হাসপাতালে। মফস্বলের সরকারি হাসপাতালেই চিকিৎসা চলছে এই ২ প্রসূতির। নদীয়ার শান্তিপুর থানা এলাকার বাসিন্দা সুজাতা সাঁতরা এবং কাঞ্চন বিশ্বাস। তারা দুজনেই ৫ মাসের সন্তানসম্ভবা। খবর হল, তাদের দুজনের গর্ভেই এখন তিনটি করে সন্তান বড় হচ্ছে।
গর্ভধারণ করার পর প্রথমে তারা জানতে পারেন ২ প্রস্তুতির গর্ভে রয়েছে ২টি করে সন্তান। পরবর্তীতে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ইউএসজি করিয়ে জানতে পারেন দুটি নয় তিনটি করে সন্তান রয়েছে তাদের গর্ভে। এরপর নদীয়ার শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালের গাইনোকলজিস্ট ডা পবিত্র বেপারীর তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা করাতে শুরু করেন। কীভাবে তিন সন্তান প্রসব করবেন এনিয়ে চিন্তা রয়েছে তাদের মনে।
এ বিষয়ে ডা পবিত্র বেপারী জানান, এই দুই মা স্বাভাবিক পদ্ধতিতে তাদের গর্ভে সন্তান ধারণ করেছেন। এর আগে দুই প্রসূতির একটি করে সন্তান রয়েছে। তারপর আবারও তারা সন্তানসম্ভাবা হয়েছেন। একটু ঝুঁকি থাকলেও সরকারি হাসপাতালেই দুই প্রসূতির সন্তান প্রসব করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা।
চিকিৎসকের কথায়, অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের এই দুই সন্তানসম্ভবা। তাদের আর্থিক পরিস্থিতি এতটাই দুর্বল যে বেসরকারি হাসপাতাল কিংবা নার্সিংহোমে চিকিৎসা করতে পারবেন না তারা। দুই পরিবার চাইছেন সরকারি হাসপাতালের উপর আস্থা রেখে তাদের সন্তানেরা যেন পৃথিবীর আলো দেখতে পায়।
প্রসূতি সুজাতা সাঁতরার স্বামী রাজেশ সাঁতরার কথায়, সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে বরাবরই প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু দরিদ্র হওয়ার কারণে সরকারি হাসপাতালের উপর ভরসা রাখছেন তারা। অন্যদিকে প্রসূতি কাঞ্চন বিশ্বাসের পরিবারের দাবি, চিকিৎসক মানেই ভগবান, আর্থিক দুর্বলতা থাকার কারণে তারাও সরকারি হাসপাতালের উপর ভরসা রাখছেন।
বিশেষজ্ঞদের কথায়, একটি মায়ের তিনটি সন্তান এর আগে অনেকেই নজির রয়েছে। কিন্তু প্রসূতিদের যত্ন এবং সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা পেলে সরকারি হাসপাতালেই এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ প্রসূতিদের অস্ত্রপচার করা সম্ভব। অন্যদিকে নদীয়া জেলায় এই প্রথম শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে একই সাথে দুই প্রসূতির তিন সন্তানের চলছে চিকিৎসা। আগামী দিনে এই সরকারি হাসপাতালেই জন্ম নিতে চলেছে দুই প্রস্তুতির ছটি সন্তান।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)