Zee News Bengali
Train Cancel: মাসের শুরুতেই ভোগান্তি! বাতিল একগুচ্ছ ট্রেন, জেনে নিন...

Train Problem: সপ্তাহান্তে বেশ কিছু লোকাল ট্রেন বাতিল। ট্রেন বাতিলের কথা ঘোষণা পূর্ব রেলের। বেশ কিছু ট্রেনের সময়সূচিও বদল। ২ নভেম্বর রবিবার বাতিল বেশ কিছু লোকাল। হাওড়া-ব্যান্ডেল শাখায় বাতিল বেশ কিছু ট্রেন।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Nov 1, 2025, 12:10 PM IST
অয়ন ঘোষাল: ফের সপ্তাহান্তে ভোগান্তির আশঙ্কা হাওড়া ডিভিশনে। বেশ কিছু লোকাল ট্রেন বাতিলের কথা জানিয়ে দিল পূর্ব রেল। সিগন্যালিংয়ের কাজ-সহ নানা ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল থাকছে কাল রবিবার ২ নভেম্বর। একইসঙ্গে বেশ কিছু ট্রেনের সময়সূচিও বাতিল করা হয়েছে। যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত হয়েছে। 

২ নভেম্বর রবিবার বাতিল:  হাওড়া থেকে ৩৭০৫৫, ৩৭২৪৯, ৩৭৩৬৩, ৩৬৮২৩।

ব্যান্ডেল থেকে ৩৭২৪৬, ৩৭৭৪৯।

বর্ধমান থেকে ৩৬৮৩৪।

শেওড়াফুলি থেকে ৩৭০৫৬।

আরামবাগ থেকে: ৩৭৩৬৪, ৩৭৩৯৬

কাটোয়া থেকে ৩৭৭৪৮।

একইসঙ্গে ৩৭৩৬৫ হাওড়া–আরামবাগ লোকাল ট্রেন আরামবাগের পরিবর্তে তারকেশ্বরে গিয়ে যাত্রা শেষ করবে। ৫৩০০৯ কাটোয়া–আজিমগঞ্জ লোকাল ট্রেন কাটোয়া থেকে ছাড়বে দুপুর সাড়ে ১২টায়। আগে সময় ছিল দুপুর ১২টা। ১২৩৩৮ বোলপুর–হাওড়া শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস ছাড়বে ১টা ৫০ মিনিটে। আগে সময় ছিল ১ টা ১৫। সিগন্যাল রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি ওই দিন হাওড়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং, ওভারহেড ইকুইপমেন্টের বেশ কিছু কাজ হবে বলে জানা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, অন্যদিকে গ্রিন লাইন মেট্রোয় স্থায়ী ভাবে শনিবার কমছে ট্রেনের সংখ্যা। হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা চালু হওয়ায় বহু মানুষ উপকৃত হয়েছেন। বিশেষ করে ট্র্যাফিকের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার পরে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন অফিসযাত্রীরা। কিন্তু শনিবার গ্রিন লাইনে কমবে মেট্রো, জানালেন কর্তৃপক্ষ। এতদিন পর্যন্ত শনিবার সংশ্লিষ্ট লাইনে ২২৬টি পরিষেবা পাওয়া যেত। কিন্তু আগামী ১ নভেম্বর থেকে প্রত্যেক শনিবার এই লাইনে আপ এবং ডাউন মিলিয়ে মোট ১৮৬টি মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে। ১ নভেম্বর থেকে পরবর্তী সমস্ত শনিবার সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান যাওয়ার প্রথম মেট্রো সকাল ৬টা ৩৯ মিনিটের পরিবর্তে সকাল ৬টা ৩২ মিনিটে ছাড়বে। 

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

