/পাথর মাফিয়া টুলু ঘনিষ্ঠ মোজাম্মেল-কাজলের বাড়িতে পুলিসের হানা, আউসগ্রামে বাড়ি ঘিরে ফেলল পুলিস

অরূপ লাহা: টুলু মণ্ডল ঘনিষ্ঠদের বাড়িতে পুলিশের হানা, তল্লাশিতে বম্ব স্কোয়াড। পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের ভেদিয়া এলাকায় টানটান উত্তেজনা। সোমবার সকাল থেকেই কাঁটাটিকুরি গ্রামে বীরভূম পুলিশের বিশাল বাহিনীর তল্লাশি অভিযান ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বীরভূমের পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত আউশগ্রামের পাথর ব্যবসায়ী মোজাম্মেল হক মণ্ডলের বাড়িতে এই অভিযান চালান হয়।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযানে বীরভূম পুলিশের পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের ছোড়া ফাঁড়ির পুলিশও রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে বম্ব স্কোয়াডের একটি দল। মোজাম্মেল হক মণ্ডলের বাড়ির পাশাপাশি তাঁর ভাইপো মুর্শিদ কালাম মণ্ডল ওরফে কাজলের বাড়িও ঘিরে রেখেছে পুলিস।
জানা গিয়েছে, কয়েকজন অভিযুক্তকে সঙ্গে নিয়ে মোজাম্মেলের বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছেন পুলিশ আধিকারিকরা। ঘটনাস্থলে রয়েছেন বীরভূমের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, বোলপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক-সহ পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা। তবে ঠিক কোন মামলার তদন্তে এই অভিযান, কিংবা তল্লাশিতে এখনও পর্যন্ত কী উদ্ধার হয়েছে, তা পুলিশের তরফে স্পষ্ট করে জানানো হয়নি।
স্থানীয়দের দাবি, মোজাম্মেল হক মণ্ডল ও মুর্শিদ কালাম মণ্ডল ওরফে কাজল গাড়িতে করে বিভিন্ন গ্রাম ও এলাকায় পাথর সরবরাহের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। মোজাম্মেলের এক আত্মীয়ের একটি ক্যাসার রয়েছে বলেও দাবি স্থানীয়দের। সেই কারণেই বম্ব স্কোয়াডকে সঙ্গে নিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে কি না, তা নিয়েও এলাকায় জল্পনা তৈরি হয়েছে।
সকাল থেকেই দুই বাড়িকে ঘিরে পুলিশি তৎপরতা এবং বম্ব স্কোয়াডের উপস্থিতি ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে।
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