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পাথর মাফিয়া টুলু ঘনিষ্ঠ মোজাম্মেল-কাজলের বাড়িতে পুলিসের হানা, আউসগ্রামে বাড়ি ঘিরে ফেলল পুলিস

Tulu Mandal: কয়েকজন অভিযুক্তকে সঙ্গে নিয়ে মোজাম্মেলের বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছেন পুলিশ আধিকারিকরা। ঘটনাস্থলে রয়েছেন বীরভূমের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 10, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:03 PM IST
পাথর মাফিয়া টুলু ঘনিষ্ঠ মোজাম্মেল-কাজলের বাড়িতে পুলিসের হানা, আউসগ্রামে বাড়ি ঘিরে ফেলল পুলিস

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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