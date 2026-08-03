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টুলুর ম্যানেজারের ডায়েরিতে বিস্ফোরক তথ্য, ভুয়ো ডিসিআর-এ টাকার ভাগ পৌঁছে যেতে BLRO-তে

Tulu Mandal Arrest Update: ডায়েরিতে রয়েছে বহু নাম। তাদের নামে লেনদেনের তথ্য খতিয়ে দেখছে পুলিস। স্বাভাবিকভাবেই একাধিক সরকারি আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদের সম্ভাবনা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 03, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:25 PM IST
টুলুর ম্যানেজারের ডায়েরিতে বিস্ফোরক তথ্য, ভুয়ো ডিসিআর-এ টাকার ভাগ পৌঁছে যেতে BLRO-তে

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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