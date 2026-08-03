/টুলুর ম্যানেজারের ডায়েরিতে বিস্ফোরক তথ্য, ভুয়ো ডিসিআর-এ টাকার ভাগ পৌঁছে যেতে BLRO-তে

পিয়ালী মিত্র: প্রায় তিনশো বিঘে সম্পত্তি, দুশোর বেশি গাড়ি, সাতটি বাড়ির মালিক পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে তদন্তে এবার নজরে একাধিক সরকারি আধিকারিক। গ্রেফতার টুলুর ম্যানেজার শীতেষ প্রামাণিক। শীতেষের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে হিসেবের ডায়েরি।
কী রয়েছে সেই ডায়েরিতে? টুলু মণ্ডলের ম্যানেজারের সেই হিসেবের খাতায় বিএলআরও অফিসের একাধিক আধিকারিককে টাকা দেওয়ার হিসেব রয়েছে বলে তদন্তকারী সূত্রের দাবি। অভিযোগ, ডুপ্লিকেট ডিসিআর ইস্যু করে আদায় হওয়া টাকার ভাগ পৌঁছত সরকারি আধিকারিকদের কাছেও। সরকারি রাজস্ব ফাঁকির টাকার দৈনন্দিন বণ্টনের হিসেব মিলেছে বলে তদন্তকারী সূত্রের দাবি।
ডায়েরিতে রয়েছে বহু নাম। তাদের নামে লেনদেনের তথ্য খতিয়ে দেখছে পুলিস। স্বাভাবিকভাবেই একাধিক সরকারি আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদের সম্ভাবনা। এর আগেই জি ২৪ ঘণ্টার সঙ্গে কথোপকথনে এক ডিসিআর কর্মী দাবি করেছিলেন,সরকারি আধিকারিকরা কীভাবে সই করতেন। শীতেষের ডায়েরি উদ্ধারের পর সেই অভিযোগ নতুন মাত্রা পেল।
টুলু তদন্তে ব্যাংক এবং সংস্থায় খোঁজ করে পুলিস সন্ধান পায় ২২০ কোটি টাকার সম্পত্তির। যার মধ্যে প্রথম দিন বাজেয়াপ্ত ৫০ কোটি। ৩০০ বিঘা জমির বাড়ি সন্ধান। ক্রাশারে কর্মরত ম্যানেজার শীতেষ প্রামাণিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একটি অফসেট প্রিন্টিং মেশিন বাজেয়াপ্ত হয়েছে। যেটা ডিসিআর ছাপানোর কাজে ব্যবহার করা হত বলে মনে করা হচ্ছে।
টুলু মণ্ডলের সাম্রাজ্যের একের পর এক গোপন তথ্য প্রকাশ্যে আনছেন তদন্তকারীরা। বেআইনি কারবারের শিকড় যে কতটা গভীরে ছড়িয়ে ছিল,তা প্রতি মুহূর্তে স্পষ্ট হচ্ছে। গোপন সিমেন্ট গোডাউন থেকে নকল ডি সি আর ছাপানোর প্রিন্টিং মেশিন উদ্ধারের পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত ও ফ্রিজ করা সম্পত্তির পরিমাণ ছাড়িয়ে গিয়েছে ২২০ কোটি টাকা। এরই মাঝে পুলিসি জালে উঠেছে টুলুর ক্রাশার মিলের অন্যতম বিশ্বস্ত ম্যানেজার শীতেষ প্রামাণিক।
কোটি কোটি টাকার অবৈধ তোলাবাজির এই কারবারে জাল DCR-এর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রবিবার এই কাণ্ডে ইতিপূর্বে গ্রেফতার হওয়া জাল DCR চক্রের অন্যতম মূল কর্মী জগন্নাথ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন সম্ভাব্য ডেরায় অভিযান চালায় পুলিস। জগন্নাথের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে টুলু মণ্ডলের একটি গোপন সিমেন্ট গোডাউনে অভিযান চালানো হয়। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে বস্তার আড়ালে লুকানো অবস্থায় একটি নকল DCR ছাপানোর প্রিন্টিং মেশিন উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্তকারীদের অনুমান, সরকারি কর ও রাজস্ব পুরোপুরি ফাঁকি দিয়ে বালি ও পাথরবাহী লরি পারাপার করানোর জন্যই এই জাল রসিদ ছাপানো হত।
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