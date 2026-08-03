Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /টুলু মণ্ডলের জাল ছড়িয়ে কত দূর? মিলল জাল DCR ছাপার গোপন মেশিন, বাজেয়াপ্ত ২২০ কোটির সম্পত্তি

টুলু মণ্ডলের জাল ছড়িয়ে কত দূর? মিলল জাল DCR ছাপার গোপন মেশিন, বাজেয়াপ্ত ২২০ কোটির সম্পত্তি

Birbhum Tulu Mondal: বীরভূমের ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের বেআইনি কারবারে পুলিসের অভিযান অব্যাহত। গোডাউন থেকে উদ্ধার হয়েছে নকল DCR ছাপার মেশিন এবং গ্রেফতার হয়েছে ক্রাশার ম্যানেজার সীতেশ প্রামাণিক। তদন্তে ৪০০ বিঘারও বেশি জমি ও ৩৩.৭ কোটি টাকার FD চিহ্নিত হয়েছে। নগদ ও জমি মিলিয়ে মোট বাজেয়াপ্ত ও ফ্রিজ হওয়া সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ২২০ কোটি।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 03, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:12 AM IST
টুলু মণ্ডলের জাল ছড়িয়ে কত দূর? মিলল জাল DCR ছাপার গোপন মেশিন, বাজেয়াপ্ত ২২০ কোটির সম্পত্তি
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বিহারে ট্রেনের ইঞ্জিনে দাউ দাউ করে আগুন, চালকের তৎপরতায় অলৌকিক রক্ষা
2
3
4
5