/টুলু মণ্ডলের জাল ছড়িয়ে কত দূর? মিলল জাল DCR ছাপার গোপন মেশিন, বাজেয়াপ্ত ২২০ কোটির সম্পত্তি

পিয়ালি মিত্র: বীরভূমের বিতর্কিত পাথর ও বালি ব্যবসায়ী ‘স্টোন এম্পেরর’ খ্যাত টুলু মণ্ডলের সাম্রাজ্যের একের পর এক গোপন তথ্য প্রকাশ্যে আনছেন তদন্তকারীরা। বেআইনি কারবারের শিকড় যে কতটা গভীরে ছড়িয়ে ছিল, তা প্রতি মুহূর্তে স্পষ্ট হচ্ছে। গোপন সিমেন্ট গোডাউন থেকে নকল ডি সি আর ছাপানোর প্রিন্টিং মেশিন উদ্ধারের পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত ও ফ্রিজ করা সম্পত্তির পরিমাণ ছাড়িয়ে গিয়েছে ২২০ কোটি টাকা। এরই মাঝে পুলিসি জালে উঠেছে টুলুর ক্রাশার মিলের অন্যতম বিশ্বস্ত ম্যানেজার সীতেশ প্রামাণিক।
সিমেন্ট গোডাউনে ‘জাল রসিদ’ কারখানা: জগন্নাথকে নিয়ে বড় সাফল্য
রাজস্ব ফাঁকি ও কোটি কোটি টাকার অবৈধ তোলাবাজির এই কারবারে জাল DCR -এর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রবিবার এই কাণ্ডে ইতিপূর্বে গ্রেফতার হওয়া জাল DCR চক্রের অন্যতম মূল কর্মী জগন্নাথ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন সম্ভাব্য ডেরায় অভিযান চালায় পুলিস। জগন্নাথের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে টুলু মণ্ডলের একটি গোপন সিমেন্ট গোডাউনে অভিযান চালানো হয়। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে বস্তার আড়ালে লুকানো অবস্থায় একটি নকল DCR ছাপানোর প্রিন্টিং মেশিন উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্তকারীদের অনুমান, সরকারি কর ও রাজস্ব পুরোপুরি ফাঁকি দিয়ে বালি ও পাথরবাহী লরি পারাপার করানোর জন্যই এই জাল রসিদ ছাপানো হত।
জালে ক্রাশার ম্যানেজার সীতেশ প্রামাণিক
টুলু মণ্ডলের বেআইনি আর্থিক লেনদেন ও পাথর ক্রাশারের অভ্যন্তরীণ কাজ সামলাতেন তাঁর ঘনিষ্ঠরা। সেই সূত্র ধরেই পুলিস গ্রেফতার করেছে সীতেশ প্রামাণিক নামে এক ব্যক্তিকে। সীতেশ দীর্ঘদিন ধরে টুলু মণ্ডলের পাথর ক্রাশারের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব সামলাতেন। পুলিস সূত্রে খবর, প্রতিদিন ক্রাশার থেকে কত পাথর বেচাকেনা হতো এবং নগদ টাকার আদানপ্রদান কীভাবে আড়াল করা হতো— সীতেশকে জেরা করে সেই সংক্রান্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র মেলার সম্ভাবনা রয়েছে।
১৩৩ একর জমি ও ৩৩.৭ কোটি টাকার FD চিহ্নিত
টুলু মণ্ডল, তাঁর পরিবারের সদস্য এবং তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন শেল কোম্পানির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির খতিয়ান সামনে এনেছেন তদন্তকারীরা। এখনও পর্যন্ত টুলু ও তাঁর পরিজনদের নামে ৪০০ বিঘারও বেশি (প্রায় ১৩৩ একর) জমির হদিস ও নথিপত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। বীরভূমসহ বিভিন্ন এলাকায় বেনামে এই জমি ছড়িয়ে রয়েছে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের খোঁজে নেমে তদন্তকারীরা মোট ৩৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট চিহ্নিত করতে পেরেছেন। এই বিশাল অঙ্কের টাকা যাতে কোনোভাবে সরিয়ে ফেলা না যায়, তার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কাছে অ্যাকাউন্টগুলি অবিলম্বে ফ্রিজ করার আইনি আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে।
এক নজরে মামলার সার্বিক আপডেট
মোট বাজেয়াপ্ত ও ফ্রিজ করা সম্পত্তি: প্রায় ₹২২০ কোটি টাকা (নগদ, সোনা, জমি ও ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স মিলিয়ে)।
জমি চিহ্নিত: ৪০০ বিঘারও বেশি (প্রায় ১৩৩ একর)।
ব্যাঙ্ক ডিপোজিট: বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে থাকা ৩৩.৭ কোটির FD ফ্রিজ করার আবেদন।
নতুন গ্রেফতার: সীতেশ প্রামাণিক (ক্রাশার ম্যানেজার)।
মূল অস্ত্র উদ্ধার: সিমেন্ট গোডাউন থেকে উদ্ধারকৃত নকল DCR প্রিন্টিং মেশিন।
তদন্তকারী সূত্রের দাবি, উদ্ধার হওয়া নথি ও বাজেয়াপ্ত সামগ্রী থেকে স্পষ্ট যে এটি একটি সুসংগঠিত অর্থনৈতিক অপরাধচক্র। ধৃত ম্যানেজার ও সহযোগীদের মুখোমুখি জেরার পর আরও একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম ও বেনামি সম্পত্তির হদিস মিলতে পারে।
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