/বারুইপুর কাণ্ডে ১৪ দিনের পুলিসি হেফাজতে অভিযুক্তরা, ধৃতদের পক্ষে দাঁড়ালেন না কোনও আইনজীবী!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বারুইপুরে নাবালিকাকে গণধর্ষণ মামলায় গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত-সহ ৩। ধৃতদের মধ্য়ে ২ জনকে ১৪ দিনের পুলিসি হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত। ২০ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি।
যে যে ধারায় মামলা রুজু
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৬৫- ধর্ষণ
৭০(২)- গণধর্ষণ
১০৩(১)-খুন
২৩৮- তথ্য প্রমাণ লোপাট
৬১ - অপরাধমুলক ষড়যন্ত্র
৬- পকসো।
১৩৭(২) ও ১৪০ (২)- নাবালিকাকে অপহরণ
আদালতে অভিযুক্তদের তরফে কোনও আইনজীবী ছিলেন না। সরকারের তরফে অভিযুক্তদের ১৪ দিনের পুলিসি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়। সরকারি আইনজীবী বলেন, 'এটি স্পেশাল কেস। প্রমাণ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অভিযুক্তদের হেফাজতে নেওয়া প্রয়োজন। নমুনা সংগ্রহ করা দরকার'। শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছিলেন বিচারক। শেষপর্যন্ত সরকার পক্ষের আবেদনে মেনে অভিযুক্তদের ১৪ দিনে পুলিসি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।
বারুইপুর কাণ্ডে তদন্তে নেমে প্রথমে প্রভাস মন্ডল নামে একজনকে গ্রেফতার করে পুলিস। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই নাবালিকার দেহ উদ্ধার করা হয়। এরপর গ্রেফতার হন দিবাকর সরদার ও আনন্দ সরদার নামে আরও দু'জন। আজ, সোমবার প্রভাস ও দিবাকরকে পেশ করা হয় বারুইপুর আদালতে। আনন্দকে আদালতে পেশ করা হবে আগামীকাল, মঙ্গলবার।
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