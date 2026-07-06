Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /বারুইপুর কাণ্ডে ১৪ দিনের পুলিসি হেফাজতে অভিযুক্তরা, ধৃতদের পক্ষে দাঁড়ালেন না কোনও আইনজীবী!

বারুইপুর কাণ্ডে ১৪ দিনের পুলিসি হেফাজতে অভিযুক্তরা, ধৃতদের পক্ষে দাঁড়ালেন না কোনও আইনজীবী!

বারুইপুরে নাবালিকাকে গণধর্ষণ মামলায় গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত-সহ ৩। ধৃতদের মধ্য়ে ২ জনকে ১৪ দিনের পুলিসি হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত। ২০ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 06, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:26 PM IST
বারুইপুর কাণ্ডে ১৪ দিনের পুলিসি হেফাজতে অভিযুক্তরা, ধৃতদের পক্ষে দাঁড়ালেন না কোনও আইনজীবী!
Image Credit: বারুইপুরকাণ্ডে ১৪ দিনের পুলিসি হেফাজতSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
অগ্নিবীরদের জন্য বড় খবর! ৪ বছর শেষে এবার স্থায়ী চাকরির সুযোগ বাড়তে পারে সেনাবাহিনীতে
Agniveer policy1 hr ago
2
Mohun Bagan head coach1 hr ago
3
Malda Horror1 hr ago
4
Baruipur Incident1 hr ago
5
Brazil vs Norway2 hrs ago