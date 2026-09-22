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স্বরূপনগরে ধৃত ২ বাংলাদেশি, অনুপ্রবেশে সাহায্য করার অভিযোগে গ্রেফতার সেনা জওয়ান

Bangladeshi Arrested: ধৃত ২ জন বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। নাম, জয় বারুই ও বৈশাখী বারুই

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 22, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 08:52 PM IST
স্বরূপনগরে ধৃত ২ বাংলাদেশি, অনুপ্রবেশে সাহায্য করার অভিযোগে গ্রেফতার সেনা জওয়ান
Image Credit: -ধৃত জওয়ান

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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