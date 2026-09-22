/স্বরূপনগরে ধৃত ২ বাংলাদেশি, অনুপ্রবেশে সাহায্য করার অভিযোগে গ্রেফতার সেনা জওয়ান

বিমল বসু: দুই বাংলাদেশি নাগরিককে সীমান্ত পার করে ভারতে ঢুকতে সাহায্য করার অভিযোগে এক সেনা জওয়ানকে গ্রেফতার করল পুলিস। পাশাপাশি গ্রেফতার করা হয়েছে ওই দুই বাংলাদেশি নাগরিককে।
অনুপ্রবেশের ওই ঘটনা ঘটেছে স্বরূপনগর থানার বিথারী হাকিমপুর সীমান্তের দহরকান্দা এলাকায়। গতকাল গভীর রাতে কাঁটাতার পার করে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢুকছিলেন এক মহিলা ও এক যুবক। বিএসএফ তাদের আটক করে স্বরূপনগর থানার পুলিসের হাতে তুলে দেয়।
পুলিস সূত্রে খবর, ধৃত ২ জন বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। নাম, জয় বারুই ও বৈশাখী বারুই। দুজনই কোনও বৈধ নথিপত্র ছাড়া অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করছিল। তাদের জেরা করে চমকে ওঠে পুলিস। জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে ওই দুজনকে ভারতে ঢুকতে সাহায্য করেছে সেনা জওয়ান গৌতম অধিকারী।
ওই তথ্য় হাতে আসতেই গৌতমকে গ্রেফতার করে পুলিস। তিনি বর্তমানে যোধপুরে কর্মরত। বাড়ি হুগলি জেলার মগরায়। আজ ওই দুই বাংলাদেশি ও সেনা জওয়ানকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ৩ জনকেই ১৪ দিনের জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। ওই দুই বাংলাদেশির ভারতে ঢোকার পেছনে কোনও চক্র কাজ করছে কিনা তদন্ত করে দেখছে পুলিস।
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