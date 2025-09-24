Bongaon Crime: বাতকর্ম করলি কেন? বুকে একের পর এক ঘুষি, দাদার হাতে খুন হয়ে গেল কিশোর...

Bongaon Crime: বাতকর্ম করলি কেন? বুকে একের পর এক ঘুষি, দাদার হাতে খুন হয়ে গেল কিশোর...
Bengal crime news: আপাতদৃষ্টিতে দুইভাইয়ের মধ্যে কোনও বিবাদ ছিলনা। রোজদিন একই জায়গায় আড্ডা মারত তারা।
মনোজ মণ্ডল: মলদ্বার থেকে বায়ু নির্গমন করাকে কেন্দ্র করে বিবাদ, ভায়ের হাতে ভাই খুন।
বনগাঁর গোপালনগর থানার কামদেবপুর ১১ নম্বর রেলগেট এলাকায় একই সাথে বসে আড্ডা দিচ্ছিল এলাকার কয়েকজন ছেলে। হঠাৎই প্রদীপ ব্যাদ (১৫) মলদ্বার থেকে গ্যাস নির্গমন করার কারণে বিবাদ শুরু হয় পিসতুতো ও মামাতো ভাইয়ের মধ্যে। অভিযোগ এরপরে বিবাদ চরমে পৌঁছলে মামাতো ভাই বয়স ১৫- র প্রদীপ ব্যাদকে বুকে জোরে জোরে ঘুষি মারে বয়স ১৮-র পিসতুতো ভাই সূর্য ব্যাদ। এরপরে আশেপাশের বন্ধুরা ছুটে আসে।
ততক্ষণে বুকের ব্যাথা নিয়ে অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রদীপ। তড়িঘড়ি বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ঘটনার পর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। অভিযুক্ত সূর্যের শাস্তির দাবিতে তার বাড়িতে চড়াও হয় স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিস । সূর্যকে গ্রেফতার করে বুধবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিস।
পরিবার সূত্রে জানা যায় মঙ্গলবার রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রেললাইনের ধারে এলাকার ছেলেদের সাথে আড্ডা মারছিল প্রদীপ। ওখানে উপস্থিত ছিল পিসতুতো ভাই সূর্যও। প্রদীপের পেটে গ্যাস হওয়ায় মলদ্বার থেকে গ্যাস নির্গমন করায় ভাই সূর্যের সাথে বিবাদে জড়ায় ভাই প্রদীপ। বিবাদ থেকে হাতাহাতি। অভিযোগ সূর্য ভাই প্রদীপের বুকে একাধিক বার জোরে জোরে ঘুসি মারে। অচেতন হয়ে পড়ে প্রদীপ। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে।
দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক চাইছে পরিবার। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গোপালনগর থানার পুলিস।
