Purulia: খড়ের গাদার আগুন নেভাতে ভেঙে পড়ল পাড়া, বিপদ কাটতেই সামনে এল মর্মান্তিক ঘটনা...
Purulia: মৃত শিশুর আত্মীয় বলেন, গড়ের গাদায় আগুন লেগেছিল। আমরা সবাই আগুন নেভাচ্ছিলাম। হঠাত্ শুনলাম ওখানে...
মনোরঞ্জন মিশ্র ও মনোজ মণ্ডল: আগুনে পুড়ে দুই আদিবাসী শিশু মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল পুরুলিয়ার বলরামপুর থানার কদমডি গ্রামে। মৃতদের নাম সালেমান হেমব্রম ও আকাশ বেসরা। দু’জনেরই আনুমানিক বয়স সাড়ে তিন ও তিন বছর।
স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন দুপুরে বাড়িতে মজুত করা খড়ের গাদার পাশে খেলা করছিল ওই দুই শিশু। সেই সময় হঠাৎ করে অজানা কারণে আগুন লেগে যায় খড়ের গাদায়। সেই আগুনে পুড়ে গুরুতর ভাবে জখম হয় ওই ২ শিশু । তড়িঘড়ি ওই শিশু দুটিকে উদ্ধার করে স্থানীয় বাঁশগড় গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা দুজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য পুরুলিয়া গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় । আগামিকাল দেহ দুটির ময়নাতদন্ত হবে । এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃত শিশুদের পরিবারে । কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো তার তদন্ত শুরু করেছে বলরামপুর থানার পুলিস ।
মৃত শিশুর আত্মীয় ভরত হেমব্রম বলেন, গড়ের গাদায় আগুন লেগেছিল। আমরা সবাই আগুন নেভাচ্ছিলাম। হঠাত্ শুনলাম ওখানে ২ শিশু পুড়ে গিয়েছে। অনেক কষ্টে ওদের বের করলাম। তখনই দেখলাম ওরা মারা গিয়েছে। দুপুর আড়াইটে নাগাদ গাদায় আগুন লাগে। কীভাবে আগুন লাগল জানি না। সামনেই ডোবা ছিল। সেখানেই দমকল লাগিয়ে জল তুলে আগুন নেভালাম।
অন্যদিকে, বনগাঁর গোপলনগর থানার চারাবাগী আদিবাসী পাড়ায় জলে ডুবে মৃত্যু হল দেড় বছরের এক শিশুর। খেলতে গিয়ে যে শিশুটির এমন মর্মান্তিক পরিণতি হবে তা হয়তো কেউ ভাবতেও পারেননি। মৃত শিশুর নাম সঞ্জু সরদার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন শিশুটির মা দিদার কাছে সঞ্জুকে রেখে ব্যাংকের কাজে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় এলাকায় আরও দু’তিনজন শিশুর সঙ্গে খেলতে বেরোয় দেড় বছরের সঞ্জু। পরিবারের দাবি, শিশুটি এখনও ঠিকভাবে হাঁটা চলা শেখেনি। জলাশয়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অসাবধানতাবশত পড়ে যায় সঞ্জু। সঙ্গে থাকা অন্য শিশুরা বিষয়টি বুঝতে পেরে চিৎকার করে স্থানীয়দের খবর দেয়। কিন্তু ততক্ষণে জলের নীচে তলিয়ে গিয়েছে শিশুটি। তড়িঘড়ি শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। পরে জল থেকে উদ্ধার করা হয় সঞ্জুর নিথর দেহ।
ব্যাংক থেকে ফিরে এসে সন্তানের এমন পরিণতি দেখে ভেঙে পড়েন মা। মুহূর্তেই যেন আকাশ ভেঙে পড়ে তার মাথায়। শিশুটির বাবা পেশায় রাজমিস্ত্রি। একমাত্র সন্তানের অকালমৃত্যুতে পরিবারে নেমে এসেছে শোকের আবহ। ঘটনার খবর পেয়ে গোপলনগর থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিস জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে এটি জলে ডুবে মৃত্যু বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে ঘটনার পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে। দেড় বছরের শিশুর এভাবে করুণ মৃত্যুতে গোটা চারাবাগী আদিবাসী পাড়ায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।
