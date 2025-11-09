Deadly Accidents: হাড়হিম পথদুর্ঘটনা! ইঞ্জিনভ্যানে চাপা পড়লেন যুবক, মুখোমুখি সংঘর্ষ বাইক-টোটোর, ছুটন্ত ট্রেন থেকে লাইনে ছিটকে পড়ল...
Deadly Accidents: নিজের বাড়ির কাছেই আচমকা ইঞ্জিনভ্যান উল্টে চাপা পড়ে গুরুতর জখম হন মামুন। অন্য দিকে, এদিন ক্যানিং-বারুইপুর রোড়ের বেতবেড়িয়া এলাকায় বাইক-টোটোর সংঘর্ষে মৃত্যু হয় সুরজিত মণ্ডল নামে এক যুবকের। ওদিকে, চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে জখম হল ১৩ বছর বয়সী এক বালক। পুরুলিয়ার ঘটনা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তিনটি ভিন্ন ঘটনা। ক্যানিংয়ে দুটি, পুরুলিয়ায় একটি। তিনটিই ভয়াবহ দুর্ঘটনা (Deadly Accidents)। ক্যানিংয়ে পৃথক দুটি পথদুর্ঘটনায় (Road Accident) মৃত ২,জখম ১। অন্য দিকে, চলন্ত ট্রেন (Rail Accident) থেকে পড়ে জখম হল ১৩ বছর বয়সী বালক। বালককে উদ্ধার করে পুরুলিয়া গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
ভ্যান-চাপা
পৃথক দুটি পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুজনের। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন ১ জন। ক্যানিং থানার পুলিস মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, বাসন্তী থানার অন্তর্গত ৬ নম্বর সোনাখালির বাসিন্দা পেশায় মোটরচালিত ইঞ্জিনভ্যান-চালক মামুন লস্কর (৩৫) এদিন নিজের বাড়ির কাছেই আচমকা ইঞ্জিনভ্যান উল্টে চাপা পড়েন। গুরুতর জখম হন মামুন। আত্মীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মামুনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
বাইক-টোটোর সংঘর্ষে
অন্য দিকে, এদিন ক্যানিং-বারুইপুর রোড়ের বেতবেড়িয়া এলাকায় বাইক-টোটোর সংঘর্ষে মৃত্যু হয় সুরজিত মণ্ডল (৩৫) নামে এক যুবকের। মৃতের বাড়ি জীবনতলা থানার অন্তর্গত গৌড়দহ সংলগ্ন গোঞ্চপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন টোটোচালক রাজেশ মণ্ডল টোটো নিয়ে ছয়ানি থেকে বারুইপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে উল্টোদিক থেকে আসছিল একটি বাইক। আচমকা দুটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় গুরুতর জখম হন টোটো চালক ও বাইক চালক উভয়েই। স্থানীয় পথচারীরা তাঁদের উদ্ধার করেন। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বাইক চালক সুরজিত মণ্ডলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।
চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে
ওদিকে, চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে জখম হল ১৩ বছর বয়সী এক বালক। পুরুলিয়ার ঘটনা। বালককে উদ্ধার করে পুরুলিয়া গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। শনিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনের পুরুলিয়া রেল স্টেশনের অদূরে। আসানসোল-বরাভূম ট্রেনে দরজার সামনে বসেছিল বালকটি। পুরুলিয়া রেল স্টেশনের অদূরে চলন্ত ট্রেন থেকে অসাবধানতাবশত আচমকা পড়ে যায় সে। এলাকার বাসিন্দারা সঙ্গে সঙ্গে বালকটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর দেওয়া হয় পুরুলিয়া জিআরপি থানায়। খবর পেয়ে হাসপাতালে যান পুরুলিয়া রেল স্টেশন মাস্টার চন্দ্রশেখর মাঝি। জানা যায়, ছেলেটির বাড়ি পুরুলিয়ার টামনা থানার কাঁটাডি এলাকায়। আপাতত সুস্থ রয়েছে সে।
