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সেপটিক টাঙ্কে নেমে জ্ঞান হারাল বাবা, তাকে তুলতে নীচে নামতেই লুটিয়ে পড়ল ছেলেও

Mednipur Shocker: পরপর তিনজনকে চেম্বারের মধ্যে অজ্ঞান হতে দেখে স্থানীয়দের মধ্যে শোরগোল পড়ে যায়। তবে শেষপর্যন্ত তারাই দড়ি দিয়ে বেঁধে তাদেরকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 12, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 03:39 PM IST
সেপটিক টাঙ্কে নেমে জ্ঞান হারাল বাবা, তাকে তুলতে নীচে নামতেই লুটিয়ে পড়ল ছেলেও
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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