/সেপটিক টাঙ্কে নেমে জ্ঞান হারাল বাবা, তাকে তুলতে নীচে নামতেই লুটিয়ে পড়ল ছেলেও

চম্পক দত্ত: বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্কের চেম্বারে কাজ করতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল বাবা-ছেলের। আবাস যোজনার পাকা বাড়ির বাথরুমের চেম্বারে কাজ করছিলেন তাঁরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন আরও একজন। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের কৃষ্ণপুর এলাকার গোয়াডাঙ্গা গ্রামে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতরা হলেন সুনীল পণ্ডিত(৫৯) ও তাঁর ছেলে লক্ষণ পণ্ডিত(৩২)। পরিবারের দুই সদস্যের মৃত্যুতে গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।
কীভাবে ঘটে গেল এমন ঘটনা? স্থানীয়দের বক্তব্য, আজ দুপুর নাগাদ একটি বাড়ির বাথরুমের ঢালাই সেপটিক চেম্বারের স্ল্যাব এর পাটাতন খুলতে গিয়েই এই বিপত্তি ঘটে। প্রথমে একজন রাজমিস্ত্রি পাটাতন খুলতে নিচে নেমেছিল। কিন্তু নীচে গিয়েই ভেতরে জমে থাকা বিষাক্ত গ্যাসে অজ্ঞান হয়ে যান। এরপর তাকে উদ্ধার করতে নিচে নামেন সুনীল পন্ডিত। তিনিও ভেতরে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। বাবা সুনীল পণ্ডিতকে অজ্ঞান হতে দেখে ছেলে লক্ষ্মণ পণ্ডিত বাবাকে বাঁচাতে নীচে নামেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে লক্ষ্মণও ওই চেম্বার এর মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকেন।
পরপর তিনজনকে চেম্বারের মধ্যে অজ্ঞান হতে দেখে স্থানীয়দের মধ্যে শোরগোল পড়ে যায়। তবে শেষপর্যন্ত তারাই দড়ি দিয়ে বেঁধে তাদেরকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে ডাক্তাররা বাবা ও ছেলেকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপর অসুস্থ হওয়া রাজমিস্ত্রি বর্তমানে চিকিৎসাধীন। সুনীলের বাড়িতে এখন রইলেন ২ মহিলা। একজন তাঁর স্ত্রী, আর অন্যজন তাঁর পুত্রবধূ। পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতেন লক্ষ্মণ।
প্রতিবেশীদের অনেকের অভিযোগ, স্থানীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে শুরু করে হাসপাতালেও অক্সিজেনের সংকট রয়েছে। অক্সিজেন সাপ্লাই থাকলে হয়তো এদেরকে বাঁচানো যেত।
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