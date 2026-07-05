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ব্রিজে উঠতেই যাত্রীবাহী টোটোকে মারল দুরন্ত গতির ট্রাক, মুহূর্তে ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা, মৃত...

Mal Accident News: খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মালবাজার থানার পুলিস। দুর্ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 05, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:35 PM IST
ব্রিজে উঠতেই যাত্রীবাহী টোটোকে মারল দুরন্ত গতির ট্রাক, মুহূর্তে ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা, মৃত...
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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