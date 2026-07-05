/ব্রিজে উঠতেই যাত্রীবাহী টোটোকে মারল দুরন্ত গতির ট্রাক, মুহূর্তে ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা, মৃত...

অরূপ বসাক: বাজার করে টোটো চেপে ফিরছিলেন কয়েকজন। উল্টো দিক থেকে আসা একটি ট্রাক এসে মারল টোটোটিকে। প্রবল ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে রাস্তার পাশেই কাত হয়ে পড়ল যাত্রীবাহী টোটেটি। ভেতরে দুমড়ে মুচড়ে গেল যাত্রীরা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল একজনের। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হল অন্য একজনের।
রবিবার বিকেলে ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মাল ব্লকের ওদলাবাড়ি চেল সেতু এলাকায়। বিকেলে একটি ক্যান্টার ট্রাক প্রবল বেগে এসে ধাক্কা মারে টোটোটিকে। ঘটনাস্থলেই এক টোটোযাত্রীর মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হন আরও তিনজন। আহতদের মধ্যে দুজনের পরিচয় জানা গিয়েছে। মৃত অনিস কুজুর টোটোর(২৩) চালকল। অন্যজন মানোয়াল কুজুর মৃত(২৬। আহতরা হলেন হেমরাজ বগোয়ার (২৬) এবং নিহির বাগবর (২১)। উভয়ের বাড়ি সাইলি চা বাগানের চেল লাইন এলাকার বাসিন্দা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার বিকেলে ওদলাবাড়ি বাজার থেকে বাজার করে টোটোটি সাইলি চা বাগানের দিকে ফিরছিল। টোটোতে চালক-সহ মোট চারজন ছিলেন। ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের চেল সেতুতে পৌঁছতেই মালবাজারের দিক থেকে আসা একটি ক্যান্টার ট্রাকের সঙ্গে টোটোটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় টোটোটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই এক যাত্রীর মৃত্যু হয়। তার নাম মানোয়াল কুজুর। মাল হাসপাতালে মারা যায় টোটো চালক অনিস কুজুর।
স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহত তিনজনকে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মালবাজার থানার পুলিস। দুর্ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে পুলিস পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।
পুলিস দুর্ঘটনাগ্রস্ত ক্যান্টার ট্রাক ও টোটোটি আটক করেছে। ক্যান্টার ট্রাকের চালককেও পুলিসি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
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