SIR in Bengal: 'প্রাণঘাতী' SIR! পুরুলিয়ায় শুনানি দিনেই রেললাইনে বৃদ্ধের দেহ, আমতায়ও মৃত প্রৌঢ়

SIR in Bengal: 'প্রাণঘাতী' SIR! পুরুলিয়ায় শুনানি দিনেই রেললাইনে বৃদ্ধের দেহ, আমতায়ও মৃত প্রৌঢ়
SIR in Bengal: SIR-র শুনানিতে রাজ্য়জুড়ে চরম বিশৃঙ্খলা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার শিরাকোলে বিক্ষোভের মুখে কমিশনের রোল অবজার্ভার পি মুরুগান। এসবের মাঝেই জোড়া মৃত্য়ু!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রাণঘাতী SIR! শুনানি শুরু হতেই ফের মৃত্যু। পুরুলিয়ায় যখন রেললাইনে ধার থেকে উদ্ধার হল আশি বছরের বৃদ্ধের দেহ, তখন হাওড়ার আমতার হার্ট অ্যাটাকে প্রাণ গেল প্রৌঢ়ের। দু'জনেরই নাকি খসড়া তালিকায় নাম ছিল না! শুনানিতে ডাকা হয়েছিল।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: বড় খবর! বিধানসভা ভোটের তিন মাস বাকি! আর তার আগেই তৃণমূলকে নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত শওকত মোল্লার...
নজরে ছাব্বিশ। বাংলায় SIR। খসড়া তালিকায় প্রকাশের পর এবার শুরু হয়েছে শুনানি। আর সেই শুনানিকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চরম বিশৃঙ্খলা। সাধারণ মানুষের ভোগান্তি চরমে। পরিস্থিতি এমনই যে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার শিরাকোলে SIR-র শুনানি পরিদর্শনে গিয়ে তুমুল বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় কমিশনের রোল অবজার্ভার পি মুরুগানকে। এসবের মাঝেই শুনানি আতঙ্কে দু'জনের মৃত্যু!
স্থানীয় সূত্রে খবর, পুরুলিয়ার পাড়া ব্লকের চৌতালা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন বিরাশি বছরের দুর্জন মাঝি। কিন্তু SIR-র পর খসড়া ভোটার তালিকায় নাম ছিল না আদিবাসী সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়ের ওই বৃদ্ধের। শুনানিতে ডাকা হয়েছিল তাঁকে। আজ, সোমবারই ছিল শুনানি। তার আগেই সাতসকালে গ্রামের পাশেই রেললাইনে পাওয়া যায় দুর্জনের দেহ।
পরিবারের দাবি, SIR-র খসড়া তালিকায় নাম না থাকায় আতঙ্কের ভুগছিলেন দুর্জন। সেকারণেই আত্মহত্যা করেছেন তিনি। একই দাবি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বেরও। বিজেপির অবশ্য বলছে, অস্বাভাবিক মৃত্য়ু নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে।
SIR-র শুনানির আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ ওঠেছে হাওড়ার আমতায়ও। মৃতের নাম, শেখ জামাত আলি। আমতার সাবসীট গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্রাহ্মণ গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। আজ, সোমবার ভোররাতে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয় বছর বাষট্টির ওই প্রৌঢ়ের। পরিবারের দাবি, ২০০২ সালে ভোটার তালিকায় নাম ছিল জামাতের। গতকাল, রবিবারই হিয়ারিংয়ের নোটিশ আসে। হিয়ারিং ছিল বছরের শেষদিন, ৩১ ডিসেম্বর। টেনশনেই হার্ট অ্যাটাক বলে অভিযোগ।
এদিকে SIR শুনানি ঘিরে বিতর্ক দানা বেঁধেছে আসানসোলেও। আসানসোল পুরসভার ৭৮ নম্বর ওয়ার্ডে থাকে একটি নেপালি পরিবার। সেই পরিবারের ভোটার পুনম ছেত্রীর দাবি, চিকিত্সার জন্য শাশুড়িকে নিয়ে নেপালে গিয়েছেন তাঁর স্বামী নারায়ণ বাহাদুর ছেত্রী। তাঁর পক্ষে এখন ভারতে আসার সম্ভব নয়। শুনানিতে স্বামীর স্কুল সার্টিফিকেট, প্যান কার্ড, আধার কার্ড সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি দেখিয়েছেন তিনি। কিন্তু তাতেও নাকি কাজ হয়নি।
পুনমের অভিযোগ, কমিশনের আধিকারিক জানিয়েছেন, নারায়ণ বাহাদুর শুনানি সশরীরে হাজিরা দিতেই হবে। ৩ তারিখ দেওয়া হবে। তারমধ্য়েই তাঁকে শুনাানিতে উপস্থিত হতে হবে। স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর অশোক রুদ্র বলেন, 'এভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। আমরাও শেষ দিন পর্যন্ত দেখব, একটা বৈধ ভোটারেরও যাতে নাম বাদ না যায় তার জন্য সমস্ত রকম চেষ্টা করা হবে'। বিজেপির স্থানীয় মন্ডল সভাপতি রামানন্দ সাউ আবার সাফ কথা, 'নির্বাচন কমিশন যে নিয়ম করেছে সেই নিয়মে চলছে। নিয়মের বাইরে কেউ নয়'।
আরও পড়ু Bengal Weather Update: বর্ষশেষে শীতের খেলা এন্ড! উষ্ণতার সঙ্গে হবে নতুন বছরের আগমন, আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)