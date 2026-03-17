  WB Assembly Election 2026: রানাঘাট ও কল্যাণীতে তৃণমূলের বাজি কি এবার এই ২ বিশিষ্ট চিকিত্সক?

WB Assembly Election 2026: রানাঘাট ও কল্যাণীতে তৃণমূলের বাজি কি এবার এই ২ বিশিষ্ট চিকিত্সক?

WB Assembly Election 2026: এবছর প্রার্থী তালিকা ঘোষণার আগেই তাঁদের যোগদান রাজনৈতিক মহলে নতুন জল্পনা উস্কে দিয়েছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 17, 2026, 03:52 PM IST
বিশ্বজিত্ মিত্র: বিধানসভা ভোটের প্রার্থী তালিকা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘোষণা হচ্ছে। প্রার্থী তালিকায় এবার তৃণমূল বেশকিছু চমক রাখছে এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তার আগেই রানাঘাটে চমক দিল তৃণমূল কংগ্রেস। আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগ দিলেন দুই বিশিষ্ট চিকিৎসক—ডাঃ অতীন মণ্ডল ও ডাঃ সৌগত বর্মন।

ডাঃ অতীন মণ্ডল কল্যাণী জেএনএম মেডিকেল কলেজের ডেপুটি সুপার এবং প্রায় কুড়ি বছর ধরে চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কাজে যুক্ত। অন্যদিকে ডাঃ সৌগত বর্মন কল্যাণী মেডিকেল কলেজের ডিন ও প্রফেসর,যিনি গত ১৩ বছর ধরে চিকিৎসা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

ছোটবেলা থেকেই রাজনীতিতে যোগদানের ইচ্ছা থাকলেও বিভিন্ন কারণে এতদিন তা সম্ভব হয়নি বলে জানা গেছে। এবছর প্রার্থী তালিকা ঘোষণার আগেই তাঁদের যোগদান রাজনৈতিক মহলে নতুন জল্পনা উস্কে দিয়েছে। রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে সৌগত বর্মন এবং কল্যাণী কেন্দ্রে অতীন মণ্ডল সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে উঠে আসছেন বলে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

ভোটের আগে তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন রাজ্যের বেশকিছু মানুষ যাদের এলকার মানুষ চেনেন।  মুর্শিদাবাদের অন্যতম পরিচিত মুখ এবং বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ প্রধান শিক্ষক হিসেবে খ্যাত বাবর আলি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘাসফুল শিবিরে যোগ দিলেন। মঙ্গলবার কলকাতার তৃণমূল ভবনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে দলীয় পতাকা তুলে নেন তিনি। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলার কোনো একটি আসন থেকে তিনি তৃণমূলের প্রার্থী হতে পারেন বলে রাজনৈতিক মহলে জোরালো জল্পনা তৈরি হয়েছে।

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গার বাসিন্দা বাবর আলি মাত্র ৯ বছর বয়স থেকে অভাবী শিশুদের পড়ানো শুরু করেন। তাঁর এই লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়ে ২০০৯ সালে বিবিসি (BBC) তাঁকে ‘বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ প্রধান শিক্ষক’ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বর্তমানে তাঁর স্কুল ‘আনন্দ শিক্ষা নিকেতন’ কয়েক হাজার দরিদ্র পড়ুয়ার শিক্ষার আশ্রয়। আমীর খানের ‘সত্যমেব জয়তে’ থেকে শুরু করে বিশ্বের নানা মঞ্চে যাঁর লড়াইয়ের গল্প পাঠ্যবইয়ে স্থান পেয়েছে, সেই বাবরের রাজনীতিতে আসা মুর্শিদাবাদের জেলা রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করল।

এদিন যোগদান পর্ব শেষে বাবর আলি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজ এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি আরও বড় পরিসরে মানুষের সেবা করতে চাই।" অন্যদিকে, তৃণমূল সূত্রের খবর, দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবার একঝাঁক নতুন এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তির মুখকে প্রার্থী করতে চাইছে। সেই লক্ষ্যেই বাবর আলিকে দলে টেনে সরাসরি নির্বাচনী লড়াইয়ে নামানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদের সংখ্যালঘু ভোট এবং সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে বাবরের আলাদা একটা আবেগ রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতির বাইরে থেকে সমাজসেবা করা এই শিক্ষক এবার সরাসরি বিধানসভায় যাওয়ার লড়াইয়ে নামছেন কি না, তার উত্তর মিলবে আসন্ন প্রার্থী তালিকা প্রকাশেই। তবে বাবরের এই যোগদান যে মুর্শিদাবাদ জেলায় বিরোধীদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

