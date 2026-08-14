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গভীর ঘুমের মধ্যেই মাথার উপর আচমকা ভেঙে পড়ল আস্ত বাড়ি! শিশু-সহ পরিবারের চারজনই...

Purba Bardhaman Shocker: গভীর ঘুমে আচমকাই ভেঙে পড়ল মাটির বাড়ি, জখম দুই শিশু-সহ একই পরিবারের চারজন। পূর্ব বর্ধমানের ভোতা গ্রামে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল দোতলা মাটির বাড়ির একাংশ। ভোরের এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আহতদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 14, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:31 PM IST
গভীর ঘুমের মধ্যেই মাথার উপর আচমকা ভেঙে পড়ল আস্ত বাড়ি! শিশু-সহ পরিবারের চারজনই...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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