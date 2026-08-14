/গভীর ঘুমের মধ্যেই মাথার উপর আচমকা ভেঙে পড়ল আস্ত বাড়ি! শিশু-সহ পরিবারের চারজনই...

অরূপ লাহা: গভীর ঘুমে আচমকাই ভেঙে পড়ল মাটির বাড়ি, জখম দুই শিশু-সহ একই পরিবারের চারজন। পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের ভোতা গ্রামে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল দোতলা মাটির বাড়ির একাংশ। শুক্রবার ভোরের এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আহতদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
ধ্বংসস্তূপের নীচে
আউশগ্রামের বিল্বগ্রাম পঞ্চায়েতের ভোতা গ্রামের দাসপাড়ার বাসিন্দা ২৫ বছরের বাপ্পা দাস স্ত্রী ঝিনুক দাস এবং তাঁদের দুই সন্তান অনীক ও ঋককে নিয়ে ওই মাটির বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। শুক্রবার ভোর পাঁচটা নাগাদ আচমকাই বিকট শব্দে বাড়ির একটি মাটির দেওয়াল হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। ঘরের ভিতরে থাকা চারজনই ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে।
মাটির সরিয়ে উদ্ধার
পরিবারের সদস্যদের চিৎকার শুনে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। দ্রুত মাটির ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে বাপ্পা, তাঁর স্ত্রী এবং দুই শিশুকে উদ্ধার করা হয়। পরে তাঁদের চিকিৎসার জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পাশের ঘরে ঘুমিয়ে থাকা বাপ্পার বাবা-মা এবং ভাই অবশ্য অক্ষত রয়েছেন।
দেওয়াল ভেঙে
স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, গত দু’তিন দিনের টানা বৃষ্টিতে মাটির বাড়িটির দেওয়ালের নীচের অংশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তার জেরেই এই দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। দেওয়াল ভেঙে পড়ার ফলে পাশের আরও একটি মাটির বাড়ির একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
বিপজ্জনক
স্থানীয়দের দাবি, শুধু দাসপাড়াতেই এখনও কুড়িটিরও বেশি মাটির বাড়ি রয়েছে। সেগুলির অধিকাংশগুলিতেই মানুষজন ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছেন। পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘদিন আগে আবাস যোজনার জন্য আবেদন করা হলেও এখনও বাড়ি পাওয়া যায়নি। বাপ্পা দাস দিনমজুরের কাজ করে সংসার চালান। একমাত্র মাটির বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ায় এখন কার্যত মাথায় হাত পরিবারের। বিপজ্জনক বাড়িতে কীভাবে দিন কাটবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় তাঁরা। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের দ্রুত সরকারি সাহায্য এবং আবাস যোজনায় বাড়ির ব্যবস্থা করার দাবি উঠেছে। পাশাপাশি, এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ মাটির বাড়িগুলির পরিস্থিতি প্রশাসনের তরফে খতিয়ে দেখারও দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা।
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