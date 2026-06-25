/দীঘায় কালীমন্দির সংস্কারেও কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি! গ্রেফতার ২ তৃণমূল নেতা

কিরণ মান্না: কালী মন্দির সংস্কারেও কোটি টাকা দুর্নীতি! গ্রেফতার ২ তৃণমূল নেতা। আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে 'ডিম থেরাপি'। আছড়ে পড়ল জনরোষ। ঘটনাটি ঘটেছে দীঘায়।
দীঘার মেরিন ড্রাইভের রাস্তায় শংকরপুরের আগে ন্যায় কালী মন্দির। ভক্তদের বিশ্বাস, এই মন্দিরের দেবী খুবই জাগ্রত। দুরদরান্ত থেকে বহু মানুষ এই মন্দিরে পুজো দিতে আসেন। কিন্তু সেই মন্দিরে সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের কাজেও সরকারি টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ উঠেছে।
স্থানীয় প্রদিমা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সুজিত কর ও মন্দির কমিটির কোষাধ্যক্ষ সুবল সাউকে গ্রেফতার করেছে দীঘা মোহনা কোস্টাল থানার পুলিস। আজ, বৃহস্পতিবার ধৃতদের পেশ করা হয় কাঁথি মহকুমা আদালতে। সাতদিনের হেফাজতের আবেদন জানানো হয়।
এদিকে এই ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুদ্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। থানা থেকে যখন আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন অভিযুক্তকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়েন তাঁরা। পুলিস সূত্রে খবর, প্রাথমিক তদন্তে পর উপপ্রধান ও মন্দির কমিটি কোষাধ্যক্ষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আর্থিক তছরুপে আর কেউ জড়িত কিনা, সরকারি টাকা কীভাবে খরচ হত? তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
জানা গিয়েছে, তৃণমূল আমলে এই ন্য়ায়কালী মন্দিরে সংস্কারের জন্য প্রায় ১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল সরকার। সেই টাকায় মন্দিরে সংস্কারে কিছু কাজও হয়েছিল। এখন ১৩ কোটি হিসেব মিললেও, বাকি চার কোটি কোথায় গেল? তা নিয়েই বিতর্কের সূত্রপাত। কয়েক দিন ধরেই মন্দির কমিটি হিসেব দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। মন্দির কমিটি সালিশি সভা ডেকেছিল। এরপরই থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।
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