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দীঘায় কালীমন্দির সংস্কারেও কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি! গ্রেফতার ২ তৃণমূল নেতা

Kali Temple Renovation Corruption: অভিযুক্তদের আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে 'ডিম থেরাপি'। আছড়ে পড়ল জনরোষ। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 25, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:06 PM IST
দীঘায় কালীমন্দির সংস্কারেও কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি! গ্রেফতার ২ তৃণমূল নেতা
Image Credit: দীঘায় কালীমন্দির সংস্কারেও কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি!Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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দীঘায় কালীমন্দির সংস্কারেও কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি! গ্রেফতার ২ তৃণমূল নেতা
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