SIR in Bengal: SIR আতঙ্কে নাম তুলতে হাজির দুই স্ত্রী-ই! স্বামীর আবদার, ২ জনের নামই থাকবে... মাথায় হাত BLO-র...

SIR in Bengal:   নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনার করে সমাধানে পথ খুঁজছেন মুর্শিদাবাদের ডোমকলের  রায়পুরের চোয়াপাড়া এলাকার BLO জমুন্নেসা খাতুন।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 26, 2025, 08:24 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বোঝো কাণ্ড! এক স্বামীর দুই স্ত্রী।  এনুমারেশন ফর্মে স্ত্রীর জায়গায় কার নাম থাকবে?  'দু’জনেরই নাম দিতে হবে, না হলে ফর্মে ‘ঘর’ বাড়াতে হবে'। এমন উত্তর শুনে কার্যত  ভিরমি খাওয়ার উপক্রম BLO-র। মুর্শিদাবাদের ডোমকলের ঘটনা।

ডোমকল বিধানসভা কেন্দ্রের রায়পুরের চোয়াপাড়া এলাকার BLO জমুন্নেসা খাতুন। আজ, বুধবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দা সুকুর মণ্ডলের ফর্ম বিলি করতে গিয়েছিলেন তিনি। সুকুর তখন বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রীকে ফর্ম দেন BLO। সঙ্গে সঙ্গে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলা নাকি ফর্ম চান! BLO-র দাবি, ওই মহিলাও নিজেকে সুকুরের স্ত্রী বলেই পরিচয় দেন। শুধু তাই নয়, দুই মহিলাই দাবি করেন, ফর্মে স্ত্রীর জায়গায় নিজের নাম লিখবেন। এবার কী করবেন? BLO-র তখন দিশেহারা।

এদিকে সুকুর কর্মসূত্রে কেরলে। বাধ্য হয়েই তাঁকে ফোন করেন BLO। সুকুরের সাফ কথা, 'দুই স্ত্রীয়ের যে কোনও এক জনের নাম এনুমারেশন ফর্মে লেখা হলে অপর জন ক্ষুব্ধ হবেন। সেটা আমি কোনওভাবেই চাই না। হয় দু'জনেরই নাম দিতে হবে, না হলে ফর্মে ‘ঘর’ বাড়াতে হবে'। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনার করে সমাধানে পথ খুঁজছেন BLO জমুন্নেসা।  এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে অশান্তি শুরু হয়ে গিয়েছে সুকুরের বাড়িতে। 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

