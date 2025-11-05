Ganja Seized: বাসস্ট্যান্ডে ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে ২ মহিলা, সন্দেহ হতেই ঘিরে ধরল এসটিএফ, তল্লাশি করতেই...

Ganja Seized: বাসস্ট্যান্ডে ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে ২ মহিলা, সন্দেহ হতেই ঘিরে ধরল এসটিএফ, তল্লাশি করতেই...
Ganja Seized: এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওড়িশার বালাসোর থেকে গাঁজা নিয়ে তা ব্যাগে ভরে মঙ্গলকোটে আনা হচ্ছে বলে খবর পান এসটিএফের গোয়েন্দারা
অরূপ লাহা: ওড়িশা থেকে গাঁজা এনে পাচারের সময় এসটিএফের জালে ধরা পড়ল ২ মহিলা। তাদের কাছ থেকে ৫৫ কেজি ২৭২ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়েছে বলে এসটিএফের দাবি। ধৃত দুই মহিলা দীর্ঘদিন ধরে গাঁজার কারবারে জড়িত বলে জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পেরেছেন এসটিএফের গোয়েন্দারা। ধৃতদের নাম আদু বিবি ওরফে কাদু ও জ্যোৎস্না বিবি। বছর আটান্নর আদু বিবির বাড়ি পূর্বস্থলী থানার বেলের হল্ট এলাকায়। বছর আটত্রিশের জ্যোৎস্নার বাড়ি নদিয়ার নবদ্বীপ থানার মইসূরা গ্রামের মোল্লাপাড়ায়।
এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওড়িশার বালাসোর থেকে গাঁজা নিয়ে তা ব্যাগে ভরে মঙ্গলকোটে আনা হচ্ছে বলে খবর পান এসটিএফের গোয়েন্দারা। সোমবার বিকেলে বাদশাহী রোডে নতুনহাট বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে মঙ্গলকোট থানার পুলিসকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হন এসটিএফের গোয়েন্দারা। সেখানে দুই মহিলাকে কয়েকটি ব্যাগ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এসটিএফের আধিকারিকদের সন্দেহ হয়। তাঁরা তাদের আটকে রেখে তল্লাশি চালান। ব্যাগের ভিতরে রাখা কয়েকটি প্যাকেট থেকে ৫৫ কেজি ২৭২ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়।
ধৃত দু’জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এসটিএফ জানতে পারে, বালাসোর থেকে গাঁজা এনে মঙ্গলকোটের পিণ্ডিরা গ্রামের এক গাঁজা কারবারিকে দেওয়ার কথা ছিল তাদের। অভিযান চলাকালীন সন্ধ্যা হয়ে যায়। দুই মহিলাকে সূর্যাস্তের পর গ্রেপ্তার করার জন্য কাটোয়ার এসিজেএম আদালতে আবেদন জানায় মঙ্গলকোট থানার পুলিস। শর্তসাপেক্ষে দু’জনকে গ্রেপ্তারের অনুমতি দেন এসিজেএম।
ঘটনার বিষয়ে এসটিএফের তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। তার ভিত্তিতে মাদক আইনে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে থানা। ধৃত দুই মহিলাকে মঙ্গলবার বর্ধমানের মাদক সংক্রান্ত বিশেষ আদালতে পেশ করা হয়। মাদকের কারবারের বিষয়ে বিশদে জানতে এবং আরও গাঁজা উদ্ধার করতে ধৃতদের ৫ দিন নিজেদের হেফাজতে নিতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানায় পুলিস। দু’জনকে চারদিন পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিশেষ আদালতের বিচার মনোজ কুমার রাই।
