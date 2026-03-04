Durgapur shocking incident: দুর্গাপুরে বাঁধভাঙা দুঃখ, রং খেলে গা ধুতে গিয়ে জলে তলিয়ে গেল দুই বন্ধু... দেবদত্ত-বিশাল...

Durgapur shocking incident: দুর্গাপুরে বাঁধভাঙা দুঃখ, রং খেলে গা ধুতে গিয়ে জলে তলিয়ে গেল দুই বন্ধু... দেবদত্ত-বিশাল...
Holi tragedy in Durgapur: দুপুর তখন প্রায় গড়িয়েছে। বেশ কিছু যুবক একসাথে পুকুরে স্নান করতে নামে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, স্নান করার মাঝপথেই হঠাৎ বিশাল সিং গভীর জলে তলিয়ে যেতে শুরু করে।
চিত্তরঞ্জন দাস: বসন্তের রঙে যখন গোটা রাজ্য মেতে উঠেছিল উৎসবের আমেজে, ঠিক সেই সময়েই এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল পশ্চিম বর্ধমান জেলার শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুর। হোলির দিনে রং খেলে বন্ধুদের সাথে পুকুরে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল দুই তাজা প্রাণ। মুহূর্তের মধ্যে উৎসবের আনন্দ পর্যবসিত হলো আর্তনাদে। মৃত দুই যুবকের নাম বিশাল সিং (২০) ও দেব দত্ত গোঁসাই (২০)। এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর থানার অন্তর্গত আমরাই এলাকায়।
উৎসবের সকালে অশুভ সংকেত
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সকাল থেকেই দুর্গাপুরের আমরাই এলাকায় দোল উৎসবের মেজাজ ছিল তুঙ্গে। পাড়ার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মিলে সকাল থেকে আবির ও রঙে মেতে উঠেছিল বিশাল ও দেব দত্ত। বছর কুড়ির এই দুই যুবকের প্রাণোচ্ছ্বলতায় মেতে ছিল গোটা এলাকা। পরিবারের সদস্যদের সাথে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার পর দুপুর নাগাদ তারা ঠিক করে পুকুরে গিয়ে স্নান করবে। গায়ে মাখা রঙের আস্তরণ ধুয়ে ফেলতেই তারা স্থানীয় একটি পুকুরের ঘাটে পৌঁছায়।
যমদূত হয়ে এল পুকুরের জল
দুপুর তখন প্রায় গড়িয়েছে। বেশ কিছু যুবক একসাথে পুকুরে স্নান করতে নামে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, স্নান করার মাঝপথেই হঠাৎ বিশাল সিং গভীর জলে তলিয়ে যেতে শুরু করে। তাকে হাবুডুবু খেতে দেখে বন্ধুকে বাঁচাতে মরিয়া হয়ে ঝাঁপ দেয় দেব দত্ত গোঁসাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, সাঁতার না জানায় এবং জলের গভীরতা বুঝতে না পেরে দেব দত্ত নিজেও তলিয়ে যেতে থাকে। একে অপরকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালালেও প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাসে দুই বন্ধুই গভীর জলের তলায় হারিয়ে যায়।
ঘাটে উপস্থিত অন্যান্য বন্ধুরা এই দৃশ্য দেখে চিৎকার শুরু করলে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন। পুকুর পাড়ে থাকা অন্যান্য যুবকরাও তাদের উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। মুহূর্তের মধ্যে উৎসবের কোলাহল বদলে যায় কান্নায়।
উদ্ধারকার্য ও শোকাতুর পরিবেশ
খবর ছড়িয়ে পড়তেই আমরাই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পাড়া-প্রতিবেশী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা পুকুরে নেমে নিখোঁজ দুই যুবকের সন্ধান শুরু করেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে তল্লাশি চালানোর পর পুকুরের গভীর থেকে অচৈতন্য অবস্থায় বিশাল ও দেব দত্তকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। স্থানীয়দের সহায়তায় দ্রুত তাদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার (DSP) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে জরুরি বিভাগের চিকিৎসকরা শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দু’জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন।
এলাকায় শোকের ছায়া
হাসপাতাল থেকে মৃত্যুর খবর পৌঁছাতেই এলাকায় শোকের মাতম শুরু হয়। মৃত দুই যুবকের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে হাসপাতালের চত্বর। যে বন্ধুরা কিছুক্ষণ আগেও একে অপরকে রাঙিয়ে দিচ্ছিল, তারা এখন নিথর দেহের সামনে দাঁড়িয়ে বাকরুদ্ধ। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, "বিশাল ও দেব দত্ত দুজনেই খুব শান্ত স্বভাবের ছেলে ছিল। পাড়ার সবার সাথে মিলেমিশে চলত। কিন্তু একটা অসতর্কতা যে এমন সর্বনাশ ডেকে আনবে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।"
প্রশাসনের ভূমিকা ও সতর্কতা
দুর্গাপুর থানার পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছায় এবং মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, এটি একটি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বলেই প্রাথমিক অনুমান। তবে উৎসবের দিনগুলিতে পুকুর বা জলাশয়ে নামার ক্ষেত্রে বারবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে সতর্ক করা সত্ত্বেও এমন ঘটনা কেন ঘটছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে যারা সাঁতার জানে না, তাদের জলের গভীরে যাওয়া যে কতটা বিপজ্জনক হতে পারে, এই ঘটনাটি আবারও তা প্রমাণ করল।
উৎসবের নিরাপত্তায় প্রশ্ন
এই মর্মান্তিক ঘটনা শিল্পাঞ্চলের মানুষের মনে বিষাদের সৃষ্টি করেছে। হোলি বা এই ধরনের উৎসবের দিনে জলাশয় সংলগ্ন এলাকায় নজরদারি বাড়ানোর দাবি তুলেছেন স্থানীয়দের একাংশ। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বা অসতর্কভাবে জলে নামা রোধ করতে জনসচেতনতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করছেন অনেকে।
বিশাল ও দেব দত্তর এই অকাল প্রয়াণে আমরাই এলাকায় এখন নিস্তব্ধতা। রঙের উৎসব শেষ হলেও, দুটি পরিবারের জীবন থেকে চিরতরে মুছে গেল আনন্দ ও আলোর রং। সাঁতার না জেনে পুকুরে নামার এই মরণপণ ঝুঁকি কেড়ে নিল দুই যুবকের স্বপ্ন এবং তাদের পরিবারের ভবিষ্যৎ।
আরও পড়ুন: Lucrative Job opportunity in LIC: মাধ্যমিক পাশ হলেই চলবে, LIC দিচ্ছে মাসে ৭০০০ টাকা আয়ের সুযোগ, জানুন বিশদে...
আরও পড়ুন: Transport strike on March 5 2026: ৫ মার্চ পরিবহণ ধর্মঘট, জানেন? বিক্ষুব্ধ চালকরা, কী দাবি, কেন এমন ভোগান্তির চরম পথ?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)