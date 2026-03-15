Bardhaman Accident: দাদার অষ্টমঙ্গলায় বৌদিকে নিতে এসেছিল, পুকুরে স্নান করতে নেমে আর উঠল না ২ দেওর

Bardhaman Accident: দাদার অষ্টমঙ্গলায় বৌদিকে নিতে এসেছিল, পুকুরে স্নান করতে নেমে আর উঠল না ২ দেওর
Bardhaman Accident: দুর্গাপুরে জোড়া পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ২ জনের। রবিবার পরপর দুটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পৃথক দুটি ঘটনায় ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ হারান এক মহিলা ও এক বাইক আরোহী
চিত্তরঞ্জন দাস: দাদার অষ্টমঙ্গলা উপলক্ষে পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্ডালের কালিপুর এলাকায় বৌদিকে নিতে এসেছিলেন দুই ভাই। পুকুরের স্নানে নেমে তলিয়ে গেল দুজনেই। তাদেরকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত দুই যুবকের নাম সায়ন দাস মোদক(২৪) ও সুপ্রিয় দাস মোদক(২৬)। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অন্ডাল থানার পুলিস।
স্থানীয় সূত্রে খবর, ভাদুর গ্রামের এক যুবতীর সম্প্রতি বিয়ে হয় পুরুলিয়ার টাউনে। বিয়ের পরের রীতি অনুযায়ী শনিবার ছিল অষ্টমঙ্গলা। সেই উপলক্ষে আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ ছিল। রবিবার দুপুর প্রায় একটা নাগাদ ৩ যুবক কালিপুর গ্রামের একটি পুকুরে স্নান করতে নামে। স্নান করার সময় হঠাৎ করেই গভীর জলে তলিয়ে যায় ২ ভাই। ঘটনাটি দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ছুটে আসেন এবং অনেক চেষ্টা করে একজন যুবককে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। এরপর সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় অন্ডাল থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে এবং কিছুক্ষণ পর পুকুর থেকে আরেক যুবককে উদ্ধার করা হয়। পরে উদ্ধার হওয়া দুই যুবককে দ্রুত একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।
আরও পড়ুন- কমিশনের চূড়ান্ত ঘোষণা; বাংলায় কবে বিধানসভা নির্বাচন? ক'দফায়? রেজাল্ট কবে?
আরও পড়ুন-আচমকা বাঁকের মুখে খাদে পড়ে গেল বাস, পুজো দিয়ে ফেরার পথে মর্মান্তিক পরিণতি ৭ তীর্থযাত্রীর
অন্যদিকে, দুর্গাপুরে জোড়া পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ২ জনের। রবিবার পরপর দুটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পৃথক দুটি ঘটনায় ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ হারান এক মহিলা ও এক বাইক আরোহী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরের কোক ওভেন থানার অন্তর্গত এসবি মোড় এলাকায়। জানা গিয়েছে, একটি ট্রাক প্রচন্ড গতিতে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। সেই সময় রাস্তা পার হওয়ার সময় ট্রাকটি সোজা ধাক্কা মারে এক মহিলাকে। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। মৃত মহিলার নাম আশা দাস (৫০)। তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয় এবং স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে জড়ো হয় । পরে খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।
অন্যদিকে, দ্বিতীয় পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কাঁকসা-র মুচিপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মুচিপাড়া বাজারের সার্ভিস রোড দিয়ে একটি ট্রাক বামুনারার দিকে যাওয়ার জন্য ঘুরছিল। তখন বাইক নিয়ে পেরোতে গিয়ে ট্রাকটি ওই ব্যক্তিকে ধাক্কা মারলে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হয়। স্থানীয় বাসিন্দা বিকাশ ঘটক বলেন, “মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। একটি ট্রাক ধাক্কা মেরে দ্রুত সেখান থেকে চলে যায়। আমরা পরে জানতে পারি যে বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়েছে।”
(Zee 24 Ghanta App : দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির লেটেস্ট খবর পড়তে ডাউনলোড করুন Zee 24 Ghanta App)