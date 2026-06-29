/Explained: সম্পত্তির উত্তরাধিকার-বিয়ে-বিবাহ বিচ্ছেদে এবার একই বিধি! কী রয়েছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধিতে? সমস্যা কোথায়?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পেশ করার পরিকল্পনা হচ্ছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। সবার জন্য একই আইন, এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই বিল আনা হচ্ছে। বিয়ে, বিবাহ বিচ্ছেদ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সবার জন্য একই বিধি বলবত হবে।
বিয়ে, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ভিন্ন নিয়ম চালু রয়েছে দেশে। শর্ত সাপেক্ষে একধিক বিয়ে করতে পারে কোনও মুসলিম ব্যক্তি। বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ভরণপোষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে রয়েছে ভিন্ন নিয়ম। পাশপাশি, সন্তানদের সম্পতির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলের থেকে অর্ধেক সম্পত্তি পেয়ে থাকেন। কারণ একজন মুসলিম মেয়ে বিয়ের পর স্বামীর সম্পত্তিও পান। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হলে এসব কিছু আর থাকবে না। চালু হয়ে যাবে সবার জন্য একই আইন।
অভিন্ন দেওয়ানি বিধির লক্ষ্য হল, বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহের মত প্রথার অবসান ঘটানো, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের অধিকারে সমতা আনা। তবে আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো ইউসিসি-র আওতার বাইরেই থাকবে।
সর্বশেষ লোকগণনা অনুযায়ী, বাংলায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা ২৭ শতাংশ।
অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হলে তা বিয়ে, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার এবং সন্তান দত্তক নেওয়ার মতো বিষয়গুলোতে প্রচলিত ধর্মভিত্তিক ব্যক্তিগত আইনগুলোর জায়গা নেবে।
বিজেপি বহু দিন ধরেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধির কথা বলে আসছে। গেরুয়া শিবিরের দাবি, এটি আইনের চোখে সমতা এবং লিঙ্গভিত্তিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে।
অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস সাধারণত দেশজুড়ে ইউসিসির বিরোধিতা করে এসেছে। তাদের দাবি, ব্যক্তিগত আইন এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে অবশ্যই সম্মান জানাতে হবে।
অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এরাজ্যে সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে বিরাট বিতর্ক তৈরি করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।
অভিন্ন দেওয়ানি ভিধি কি ধর্মীয় স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ!
সংঘাতের জায়গাটি হবে সংবিধানের ৪৪ নম্বর ধারা যেখানে নির্দেশমূলক নীতিতে ইউসিসি চালুর কথা বলা হয়েছে এবং উল্টোদিকে ২৫-২৮ নম্বর ধারার ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার।
সংখ্যালঘুদের অধিকার
বিরোধীদের যুক্তি হল, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় আইনে হস্তক্ষেপ।
সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য লিঙ্গসমতা ও জাতীয় সংহতির জন্য বিভিন্ন সময়ে রাজ্যগুলোকে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার কথা বলেছে।
আইনি জটিলতা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম অনিল কুমার দে (২০২৫) মামলায় দেখা যায় রাজ্যের অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কড়া আইনি পরীক্ষার মুখে পড়তে পারে।
বাংলায় যদি উত্তরাখণ্ডের মতো অভিন্ন দেওয়ানি বিধি পাস করে তাহলে তা ‘স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট, ১৯৫৪ এর সঙ্গে সংঘাতে জড়াচ্ছে কিনা তা নিয়ে আদালতে প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে।
বাস্তব সমস্যা
অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করতে গেলে, সাধারণ মানুষকে ব্যাপকভাবে সচেতন করতে হবে। পাশাপাশি আইনি পেশায় যাঁরা জড়িত তাদেরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হতে পারে। বিয়ে,সম্পত্তি বা উত্তরাধিকার এবং সন্তান দত্তক সংক্রান্ত বর্তমান মামলাগুলি নতুন করে খতিয়ে দেখতে হবে। অতিরিক্ত কাজের চাপে থাকা বিচার ব্যবস্থার ওপর যদি এমন কোনো নতুন আইনি চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তা সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রক্রিয়াকেই ব্যাহত করতে পারে।
পার্সন্যাল 'ল বনাম অভিন্ন দেওয়ানি বিধি
পার্সোন্যাল ল হল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিজস্ব নিয়মকানুন যা মূলত ধর্মীয় গ্রন্থ এবং দীর্ঘদিনের রীতিনীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি। উদাহরণস্বরূপ—হিন্দু ব্যক্তিগত আইন বেদ ও স্মৃতি থেকে এবং মুসলিম ব্যক্তিগত আইন কুরআন ও হাদিস থেকে এসেছে।
অন্যদিকে, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি হল রাষ্ট্রের তৈরি এক আইনি ব্যবস্থা। এটি ধর্মীয় নিয়মের জায়গায় এমন একটি সাধারণ আইনি কাঠামো তৈরি করবে, যা ধর্ম, জাতি বা উপজাতি নির্বিশেষে দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।
দেশে পারিবারিক বিষয়ে একাধিক আইন চালু রয়েছে। যেমন হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট ১৯৫৫, ইন্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ান ম্যারেজ অ্যাক্ট ১৮৭২’ কিংবা মুসলিম শরিয়ত আইন।
সংবিধানের ৪৪ নম্বর ধারায় অধীনে ইউসিসি চালুর কথা বলা হচ্ছে। এর সপক্ষের মানুষদের যুক্তি, সমতার অধিকার এবং বৈষম্যহীনতার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে এটি প্রয়োজন, কারণ এর লক্ষ্য হলো বিভিন্ন ধর্মীয় আইনে থাকা লিঙ্গবৈষম্য ও অসমতা দূর করা।
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