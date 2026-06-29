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Explained: সম্পত্তির উত্তরাধিকার-বিয়ে-বিবাহ বিচ্ছেদে এবার একই বিধি! কী রয়েছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধিতে? সমস্যা কোথায়?

UCC Bill in Bengal:  অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হলে তা বিয়ে, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার এবং সন্তান দত্তক নেওয়ার মতো বিষয়গুলোতে প্রচলিত ধর্মভিত্তিক ব্যক্তিগত আইনগুলোর জায়গা নেবে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 29, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:36 PM IST
Explained: সম্পত্তির উত্তরাধিকার-বিয়ে-বিবাহ বিচ্ছেদে এবার একই বিধি! কী রয়েছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধিতে? সমস্যা কোথায়?
Source: Bureau

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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