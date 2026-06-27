/বহুবিবাহ রদ, লিভ-ইনেও কড়া নিয়ম, সম্পত্তিতে সমানাধিকার! বাংলায় UCC বিল আনছেন মুখ্যমন্ত্রী! কী বদলাবে আপনার জীবনে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নির্দিষ্ট সময়সীমার অনেক আগেই, আগামী সোমবার বিধানসভার চলমান বাজেট অধিবেশনেই এই বহুল চর্চিত 'ইউনিফর্ম সিভিল কোড' বিল পেশ করতে চলেছে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকার। রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বড় পদক্ষেপ। উত্তরাখণ্ড, গুজরাটের পর এবার পশ্চিমবঙ্গে চালু হতে চলেছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। কেন রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি দরকার, এই বিল পাশ হওয়ার আগেই জেনে নেওয়া যাক কী এই বিধি বা আইন, কেনই বা বিতর্ক।
অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (UCC) আসলে কী?
সহজ ভাষায় বলতে গেলে, ভারতে বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের জন্য আলাদা আলাদা ‘পার্সোনাল ল’ বা ব্যক্তিগত আইন রয়েছে। যেমন—হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট কিংবা মুসলিম পার্সোনাল ল, খ্রিস্টান ও পার্সিদের জন্য পৃথক ব্যক্তিগত আইন রয়েছে। এর ফলে বিয়ে, সম্পত্তি ভাগ বা আইনি বিচ্ছেদের নিয়ম ধর্মভেদে আলাদা হয়। UCC চালু হলে এই সমস্ত আলাদা ধর্মীয় আইন উঠে যাবে। ধর্ম, জাতি বা লিঙ্গ নির্বিশেষে দেশের সমস্ত নাগরিকের জন্য একটি সাধারণ পারিবারিক আইন কার্যকর হবে।
এই আইনে মূলত কোন বিষয়গুলি থাকবে?
সব ধর্মের মানুষের জন্য বিয়ে এবং ডিভোর্সের নিয়ম ও আইনি প্রক্রিয়া একই হবে। কোনও পুরুষ বা নারী একসঙ্গে একাধিক বিয়ে করতে পারবেন না। বহুবিবাহ পুরোপুরি বন্ধ হবে। কোনো ব্যক্তি জীবিত স্ত্রী বা স্বামী থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবেন না। আইন অমান্য করে একাধিক বিয়ে করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।
পৈতৃক সম্পত্তিতে ছেলে ও মেয়ের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হবে। সম্পত্তি ভাগের ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক আলাদা আইন (যেমন—হিন্দু বা মুসলিম পার্সোনাল ল) উঠে যাবে। পৈতৃক ও অর্জিত সম্পত্তিতে ছেলে এবং মেয়ের সমান আইনি অধিকার নিশ্চিত করতে একটি একক নিয়ম প্রযোজ্য হবে।
লিভ-ইন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সরকারি রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হতে পারে। কোনো নাবালক বা নাবালিকা (১৮ বছরের নিচে) যদি লিভ-ইন সম্পর্কে জড়াতে চায়, তবে তাদের অভিভাবকের (বাবা-মা) লিখিত সম্মতি নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। লিভ-ইন সম্পর্কে থাকা দম্পতির ঘরে কোনো সন্তান জন্মালে, সেই সন্তানকে আইনিভাবে 'বৈধ সন্তান' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
বিবাহবিচ্ছেদের পর খোরপোশ এবং সন্তান দত্তক নেওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের সমান আইনি সুরক্ষা দেওয়া হবে। সন্তান দত্তক নেওয়ার ক্ষেত্রেও ধর্মভেদে আলাদা কোনো নিয়ম থাকবে না। সব সম্প্রদায়ের নাগরিকদের জন্য একই দত্তক আইন কার্যকর হবে, যা মূলত লিঙ্গ-সমতা ও শিশু সুরক্ষাকে প্রাধান্য দেবে।
ধর্মের মৌলিক অধিকার বনাম অভিন্ন দেওয়ানি বিধি
ভারতের সংবিধানে একদিকে যেমন ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে তেমনই ইউসিসি চালুর মাধ্যমে সবার জন্য সমান আইনের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদে দেশের প্রতিটি নাগরিককে নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস ও তা পালনের মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ২৬ (খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, যেকোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় বা তাদের শাখাগুলি নিজেদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি নিজেরাই পরিচালনা করতে পারে। এদিকে সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকার (অনুচ্ছেদ ২৯) প্রতিটি নাগরিক ও সম্প্রদায়কে তাদের নিজস্ব ভাষা, লিপি এবং স্বতন্ত্র সংস্কৃতি সংরক্ষণ করার পূর্ণ অধিকার দেয়।
সংবিধানে অনুচ্ছেদ ২৬-এ দেওয়া ধর্মীয় অধিকারগুলিকে অন্য কোনো মৌলিক অধিকারের অধীন বা ছোট করে দেখা হয়নি। ফলে বিরোধীদের দাবি, ইউসিসি চালু করে সব ধর্মের জন্য একই পারিবারিক আইন আনলে তা নাগরিকদের এই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপের শামিল হবে।
বিতর্ক ও বিরোধিতার কারণ কী?
ভারতের মতো বহু ধর্ম এবং বৈচিত্র্যের দেশে এই আইন নিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্তরে তুমুল বিতর্ক রয়েছে। বিরোধী দলগুলির মতে, জোর করে সবার ওপর একই আইন চাপিয়ে দিলে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারে। ভারতের মতো বহুসংস্কৃতির দেশে এটি কতটা বাস্তবসম্মত, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। তবে শাসক শিবিরের মতে, এই আইন কোনও নির্দিষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। এটি মূলত লিঙ্গ-সমতা প্রতিষ্ঠা, নারীর অধিকার রক্ষা এবং সুশাসন নিশ্চিত করার একটি সাংবিধানিক উদ্যোগ।
বাংলার জন্য বিশেষ ছাড়?
নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, পাহাড় বা জঙ্গলমহলের কিছু আদিবাসী ও বিশেষ সম্প্রদায়ের নিজস্ব ঐতিহ্য, রীতি-নীতি এবং সাংবিধানিক সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে প্রস্তাবিত বিলে কিছু বিশেষ ছাড় দেওয়া হতে পারে। তবে চূড়ান্ত বিষয়টি সোমবার বিল পেশের পরই স্পষ্ট হবে।
ভারতের আর কোথায় কোথায় এই আইন রয়েছে?
গোয়ায় পর্তুগিজ আমল থেকেই ‘গোয়া সিভিল কোড’ নামে একটি অভিন্ন আইন চালু রয়েছে। দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে বিধানসভায় বিল পাস করে নিজস্ব UCC কার্যকর করেছে উত্তরাখণ্ড। উত্তরাখণ্ডের পর গুজরাটেও এই আইন চালু হয়েছে এবং অসমেও ইতিমধ্যেই এই বিল পাস করানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এই বিল পেশ হলে তা যে আগামী দিনে রাজ্যের অন্যতম বড় রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠতে চলেছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।
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