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বহুবিবাহ রদ, লিভ-ইনেও কড়া নিয়ম, সম্পত্তিতে সমানাধিকার! বাংলায় UCC বিল আনছেন মুখ্যমন্ত্রী! কী বদলাবে আপনার জীবনে?

Uniform Civil Code in West Bengal:  সোমবার বিধানসভায় পেশ হতে চলেছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সংক্রান্ত বিল। এই বিল চালু হলে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান সব ধর্মের মানুষ চলে আসবেন এক আইনের আওতায়। কী এই আইন আর কেনই বা এত বিতর্ক? 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 27, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:11 AM IST
বহুবিবাহ রদ, লিভ-ইনেও কড়া নিয়ম, সম্পত্তিতে সমানাধিকার! বাংলায় UCC বিল আনছেন মুখ্যমন্ত্রী! কী বদলাবে আপনার জীবনে?
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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