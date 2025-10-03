UGC: ডিসট্যান্সে পড়াও এখন চাপের! কোর্স নিষিদ্ধ করল UGC, বিপন্ন দেশের দেড় লক্ষ পড়ুয়া...

UGC: ডিসট্যান্সে পড়াও এখন চাপের! কোর্স নিষিদ্ধ করল UGC, বিপন্ন দেশের দেড় লক্ষ পড়ুয়া...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইউজিসির এক ফরমানে বিপাকে ১.৩ লাখ পড়ুয়া। কারণ এবার আর ডিসট্যান্ট লানিং পদ্ধতিতে সাইকোলজিতে ডিগ্রি করা যাবে না। এখন ইউজিসির এই নির্দেশিকার পর যারা সাইকোলজিতে ডিসট্যান্ট লানিং মেথডে স্নাতক বা স্নাতকোত্তরে পড়ছেন তারা বিপাকে পড়বেন কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। পাশাপাশি, যারা ডিসট্যান্ট লানিং মেথডে ডিগ্রি পেয়ে গিয়েছেন তাদের উপরে এই নির্দেশিকার কোনও প্রভাব পড়বে কিনা তাও স্পষ্ট নয়।
কেন এমন নিষেধাজ্ঞা? ইউজিসির বক্তব্য, সাইকোলজি এখন ন্যাশনাল কমিশন ফর অ্যালায়েড অ্যান্ড হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল(NCAHP)এর মধ্যে পড়ে। ২০২১ সালে এটি তৈরি করা হয়। দেশের হেলথ কেয়ার প্রফেশনালদের গোটা বিষয়টি তারা দেখে।
উদ্বেগ বাড়ছে পড়ুয়াদের
সরকারের ওই নির্দেশিকার ফলে পড়ুয়া ও শিক্ষকদের মধ্যে এনিয়ে উদ্বোগ বাড়ছে। বহু বিশ্ববিদ্যালের ডিসট্যান্ট লানিং কোর্সে সাইকোলজি পড়ানো হয়। তারা এখন বিপাকে পড়ে গিয়েছেন। পাশাপাশি যারা পড়ছেন তারা তো বটেই যারা পাস করে গিয়েছেন তাদের কী হবে তা নিয়ে উত্তেজনার পারদ বাড়ছে।
ইউজিসির ওই নির্দেশিকা নিয়ে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন লার্নিং এর প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল ইউ এস পান্ডে বলেন, ডিসট্যান্ট লার্নিংয়ের কোর্সের সঙ্গে রেগুলার কোর্সের কোনও পার্থক্য নেই। তাই হঠাত্ করে এটি বন্ধ করে দেওয়া ঠিক নয়। পাশাপাশি অনেক বিশেষজ্ঞদের মত হল হেলথ কেয়ারের ক্ষেত্রে এরকম ডিসট্যান্ট কোর্স থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।
গত কয়ে বছরে সাইকোলজিতে ডিসট্যান্ট কোর্স ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল। ২০২০-২১ সালে দেশের ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয় এই কোর্স চালু করে। ২০২৪-২৫ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয় ৫৭। তামিলাড়ু ও তেলঙ্গানায় এই ধরনের কোর্স বেশি রয়েছে।