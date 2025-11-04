English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SIR in Bengal: খবর শুনেই জাহিরের বাড়িতে চলে আসেন মন্ত্রী পুলক রায়। পরিবারের সবার সঙ্গে কথা বলেন। তাদের পাশে থাকার বার্তা দেন 

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 4, 2025, 03:11 PM IST
SIR in Bengal: SIR আতঙ্কে পঞ্চম মৃত্যু, দেশছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় চরম পদক্ষেপ উলুবেড়িয়ায় যুবকের

শুভাশিস মণ্ডল: পনিহাটি, ইলামবাজারের পর এবার উলুবেড়িয়ায় SIR এর আতঙ্কে আত্মঘাতী হওয়ার অভিযোগ উঠল। ইতিমধ্যেই এসআইআর শুরু হয়ে গিয়েছে। ফলে যারা প্রয়োজনীয় নথি সম্পর্কে তেমন ওয়াকিবহাল নন তাদের আতঙ্ক লাফিয়ে বাড়ছে।

মঙ্গলবার উলুবেড়িয়ার মালপাড়ায় আত্মঘাতী হয়েছেন জাহির মাল(৩২) নামে এক যুবক। আজ বাড়ি থেকে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের অভিযোগ, পেশায় দিনমজুর জাহির মাল বেশকিছুদিন ধরেই অবসাদে ভুগছিলেন। মোবাইল ফোনে দিনরাত এসআইআর নিয়ে খোঁজাখুঁজি করছিলেন। এনিয়ে পরিবারের সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন। বারবার বলছিলেন, এসআইআর হলে তাকে হয়তো বাংলাদেশে চলে যেতে হবে। সবসময় বিষয়টি নিয়ে কাঁটা হয়ে থাকতেন। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় জাহিরের নাম নেই। কিন্তু কমিশন নির্ধারিত ১১ টি নথি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ওই তরুণের বেশকিছু নথিতে নামের বানান ভুল ছিল। SIR ঘোষণার পর সে বিভিন্ন জায়গায় নামের বানান ঠিক করার জন্য গিয়েছিলেন, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। এরফলে মানসিক অবসাদে ভুগতে শুরু করেন জাহির। বারবার বলেছিলেন, আমাকে দেশছাড়া হতে হবে না তো?

খবর শুনেই জাহিরের বাড়িতে চলে আসেন মন্ত্রী পুলক রায়। পরিবারের সবার সঙ্গে কথা বলেন। তাদের পাশে থাকার বার্তা দেন। তিনি জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মতো তিনি এসেছেন।

উল্লেখ্য, এসআইআর আতঙ্কে মৃতের তালিকা ক্রমশ বাড়ছে। গতকাল ডানকুনিতে এসআইআর আতঙ্কে মারা গিয়েছেন হাসিনা বেগম নামে এক মহিলা। এমনটাই দাবি পরিবারের। ঘটনাস্থলে যানতৃণণূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্য়োপাধ্যায়। এদিন তিনি বলেন, অমিত শাহ রক্ত না দেখে থাকতে পারেন না। রক্ত ঝরছে আর অমিত সাহ নাচছে। মৃতদেহের উপরে হেঁটে ওঁরা নির্বাচন করবেন। উল্লেখ্য, এর আগে পানিহাটি, ইলামবাজার, ব্যারাকপুর এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে।

