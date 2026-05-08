Swasthya Sathi: সরকার বদলে নার্সিহোমে নিচ্ছে না স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, দুর্ভোগে ক্যানসার আক্রান্ত থেকে জরুরি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি পেশেন্টও
Swasthya Sathi: রাত পোহালেই বিজেপি সরকার গঠনের সম্ভাবনায় রাজ্যের একাধিক বেসরকারি হাসপাতাল ‘স্বাস্থ্য সাথী’ কার্ড নিতে অস্বীকার করছে। এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন সাধারণ রোগীরা।
অয়ন শর্মা: রাজ্যে ক্ষমতা পরিবর্তন, রাত পোহালে বিজেপি সরকার গঠন। এই আবহেই সাধারণ মানুষের কপালে চিন্তার ভাঁজ। আগের সরকারের স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের কার্ড নেওয়া হচ্ছে না একাধিক হাসপাতালে। যা ক্ষোভ রোগীদের মধ্যে, দোটানায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এবার কি স্বাস্থ্য সাথী বন্ধ হয়ে যাবে সেই জায়গায় আয়ুষ্মান ভারত আসবে।
রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের জল্পনার আবহে 'স্বাস্থ্য সাথী' প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। আর সেই পরিস্থিতিতে চিকিৎসাধীন রোগীদের পরিষেবা যাতে কোনওভাবেই ব্যহত না হয়, সেই দাবিতে মুখ্যসচিবের কাছে জরুরি আবেদন জানাল ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম। শুক্রবার নবান্নের মুখ্যসচিবের উদ্দেশে পাঠানো এক চিঠিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে 'স্বাস্থ্য সাথী' প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। নতুন সরকার গঠনের পর এই প্রকল্প আগের মতো চলবে কিনা, নাকি তার পরিবর্তে আয়ুষ্মান ভারত বা অন্য কোনও স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প চালু হবে, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।
সংগঠনের দাবি, এই অনিশ্চয়তার প্রভাব পড়ছে গুরুতর অসুস্থ রোগীদের উপর। বিশেষ করে- নিয়মিত হেমোডায়ালিসিস ও রক্ত সঞ্চালন নির্ভর রোগী, কেমোথেরাপি ও রেডিওথেরাপি চলা ক্যানসার আক্রান্তরা। হার্ট অ্যাটাক, কার্ডিয়াক ফেইলিওর, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি-সহ জরুরি হৃদরোগ চিকিৎসার রোগী। ট্রমা ও অন্যান্য জীবনসংশয়ী অবস্থার রোগী। 'স্বাস্থ্য সাথী'র আওতায় ইতিমধ্যেই ভর্তি বা নির্ধারিত অস্ত্রোপচারের রোগীরা। চিঠিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, প্রশাসনিক অনিশ্চয়তার কারণে কোনও জীবনদায়ী চিকিৎসা বন্ধ, স্থগিত বা অস্বীকার করা চলবে না। কারণ, “রোগ অপেক্ষা করে না।” সরকার পরিবর্তনের সম্ভাবনার মাঝেও রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা অব্যাহত রাখা প্রশাসনের দায়িত্ব বলেই মত সংগঠনের।
মুখ্যসচিবের কাছে সংগঠনের আবেদন, অবিলম্বে রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালকে লিখিত নির্দেশিকা জারি করা হোক যাতে বলা থাকে- 'স্বাস্থ্য সাথী'র আওতায় চিকিৎসাধীন কোনও রোগীকে ভর্তি বা চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ডায়ালিসিস, কেমোথেরাপি, জরুরি অস্ত্রোপচার ও অন্যান্য সংকটজনক চিকিৎসা চালু রাখতে হবে। সরকারিভাবে কোনও নীতিগত পরিবর্তনের ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে হবে। প্রশাসনিক রদবদল বা জল্পনার কারণে কোনও রোগী যাতে সমস্যায় না পড়েন, তা নিশ্চিত করতে হবে। অনুমোদন, বিল, রিইম্বার্সমেন্ট ও পরিষেবা চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে একটি স্পষ্ট অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা জানাতে হবে। চিঠির শেষে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম জানিয়েছে, 'এই সংবেদনশীল পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও চিকিৎসা বঞ্চনা এড়াতে দ্রুত প্রশাসনিক স্পষ্টতা অত্যন্ত জরুরি।'
