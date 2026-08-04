/১১ বছরের সুমনাকে ছোট থেকে মানুষ করেছেন সন্তু! নদীয়ায় জোড়া মৃত্যুতে ঘনাচ্ছে রহস্য

অনুপ কুমার দাস: দুটি ঘরে দুটি মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য। ঘটনা নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের মাজদিয়া কুঠিরপাড়া এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্তু সর্দার (৫৪)এর বাড়িতে তার ভাইঝি সুমনা সর্দার থাকত। সুমনা সর্দার (১১) পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী। প্রতিদিনের মতো গতকালকেও পিসেমশাইয়ের বাড়িতে ছিল সুমনা।
আজ সকালবেলায় সন্তু সর্দারের নিজের ঘরে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় মৃতদেহ দেখতে পায় পরিবারের সদস্যরা। সন্তু সর্দারের পাশের ঘরে তালা দেওয়া অবস্থায় ছিল। সুমনার খোঁজ না পাওয়ায় প্রতিবেশীরা পাশের ঘরে তালা ভাঙে। তালা ভেঙে দেখতে পায়, মেঝেতে পড়ে রয়েছে ১১ বছরের ফুটফুটে শিশুটির মৃতদেহ।
স্থানীয় লোকজন কৃষ্ণগঞ্জ থানায় খবর দেয়। কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিস গিয়ে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে নিয়ে আসে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদেরকে মৃত ঘোষণা করে। এরপর কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিস মৃতদেহ দুটি নিয়ে যায় এবং ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হবে বলে পুলিস সূত্রে খবর। পাশাপাশি কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিস তদন্তে নেমেছে। তারা দেখছেন কীভাবে এই ঘটনা ঘটেছে।
তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলেই বোঝা যাবে কীভাবে মৃত্যু হয়েছে। গ্রামের দুটি তরতাজা প্রাণ চলে যাওয়ায় শোকের ছায়া এলাকায়। কাকা ভাইঝিকে খুন করে আত্মহত্যা? না অন্য কেউ ভাইঝিকে মেরে কাকাকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে, সেটাও তদন্ত করছে পুলিস। পিসেমশাই ভাইঝিকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছে। গ্রামবাসী কিংবা,ছোট্ট সুমনার মাও বুঝতে পারছে না কীভাবে ঘটল এই ঘটনা।
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