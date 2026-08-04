Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /১১ বছরের সুমনাকে ছোট থেকে মানুষ করেছেন সন্তু! নদীয়ায় জোড়া মৃত্যুতে ঘনাচ্ছে রহস্য

১১ বছরের সুমনাকে ছোট থেকে মানুষ করেছেন সন্তু! নদীয়ায় জোড়া মৃত্যুতে ঘনাচ্ছে রহস্য

Nadia Mystery Double Death: সুমনারও কোনো খোঁজ মিলছিল না। সন্দেহ হওয়ায় প্রতিবেশীরা তড়িঘড়ি সেই ঘরের তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকেন। ঘরে ঢুকে মেঝের ওপর ১১ বছরের শিশু সুমনার নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখে সবাই আঁতকে ওঠে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 04, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:12 PM IST
১১ বছরের সুমনাকে ছোট থেকে মানুষ করেছেন সন্তু! নদীয়ায় জোড়া মৃত্যুতে ঘনাচ্ছে রহস্য

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভয়াল বন্যা! জেলায় জেলায় জারি অ্যালার্ট! সতর্কতা ৫ বাঁধে! ফুলছে সমুদ্র! মারণস্রোত আ
2
3
4
5