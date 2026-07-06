/বারুইপুরে বিভীষিকা! গণধর্ষণের পর এবার ওই একই জায়গা থেকে মিলল পচাগলা দেহ

তথাগত চক্রবর্তী: দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে আবার এক দেহ উদ্ধার। গত রবিবার ঠিক এখান থেকেই নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়। সোমবার এই একই জায়গা থেকে এক যুবকের দেহ উদ্ধার হয়। দেহটি পচাগলা অবস্থায় ছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।
ঘটনার খবর পেয়ে বারুইপুর থানার পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিস মৃতদেহটি উদ্ধার করে। এরপর দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। প্রাথমিকভাবে দেহটি সম্পূর্ণ পচে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম কৃষ্ণকান্ত হালদার। গত শুক্রবার থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধারের পর পুকুরে সার্চ অপারেশন চালাচ্ছিলেন পুলিস কর্মীরা। সেই সময় এই মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতদেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য পুলিস নিয়ে আসে। ইতিমধ্যেই তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে মৃতদেহ সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে। কৃষ্ণকান্তের কোনো শত্রু ছিল কিনা, সে কি করত বা এটা খুন নাকি স্বাভাবিক মৃত্যু সেই নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে বারুইপুর থানার পুলিস।
অন্যদিকে, বারুইপুর কাণ্ডে জিরো টলারেন্সে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হবে বলে সাফ জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট অর্থাত্ সর্বোচ্চ শাস্তির নির্দেশ। তিনি আরও জানিয়েছেন, 'অন্যান্য যা যা ঘটেছে তার সঙ্গে সামশেরগঞ্জ, বেল ডাঙার মিল পাচ্ছি। তদন্ত চলছে। কাউকে ছাড়ব না। এর থেকে বেশি কিছু তদন্ত চলাকালীন আমার বলা উচিত নয়।'
আগামীকাল বারুইপুর পুলিস সুপারের দফতরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি গতকাল বাবার সঙ্গে কথা বলেছি। সিট তৈরি হয়েছে। পলাতক দুই ব্যক্তির সঙ্গে আসামিদের কথোপকথনের প্রমাণ মিলেছে। পরিবার ঠিক যেভাবে জাস্টিস চেয়েছেন ঠিক সেইভাবে পাবেন। মিসিং ডাইরি হওয়ার পর স্থানীয় পুলিস প্রশাসন যদি যথেষ্ট সচেষ্ট না হয়ে থাকে, কারো কোন গাফিলতি থাকলে পুলিস কর্মীকে দরজা দেখিয়ে দেব। নির্যাতিতার বাবা যা যা চাইবেন মুখ্যমন্ত্রী সাধ্য অনুযায়ী তাকে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। ন্যায় বিচার পাবেন। ক্যাপিটাল পানিশমেন্টের জন্য যা যা সুপারিশ করা দরকার রাজ্যের সরকার করবে।'
তিনি আরও বলেন, 'দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তিন জন আটক। আইন আইনের পথে চলছে। কিন্তু জনরোষ! আন্দোলনের নামে মব লিঞ্চিং! আইন এখন রয়েছে রাজ্যে। শক্তপোক্ত সরকার। ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট তো দেবই। সঙ্গে সেইসব অতৃপ্ত আত্মা যারা ট্রেন লাইনে কাঠের ব্লক ফেলে ট্রেন আটকানো বা মব লিঞ্চিং করেছে তাদের খুঁজে খুঁজে বের করব। রেল লাইন উপড়ে ফেলা হয়েছে। ২০১৯ সালের CAA বিরোধী আন্দোলন বা গত বছরের ওয়াকফ বিল বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে মিল পাচ্ছি। প্রথম অপরাধের তো বিচার দেবই। বাকি যা যা বললাম এমন ভোগাবো যে টের পাবে।'
কী ঘটে বারুইপুরে?
বারো বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন। রবিবার এই ঘটনায় অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল বারুইপুর। খুনে অভিযুক্ত সন্দেহে গণপিটুনিতে একজনের মৃত্যুও হয়েছে। ইতিমধ্যেই দুজনকে গ্রেফতারও করেছে পুলিস। আটক করা হয়েছে তিনজনকে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই এই ঘটনায় SIT গঠন করেছে।
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