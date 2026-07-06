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বারুইপুরে বিভীষিকা! গণধর্ষণের পর এবার ওই একই জায়গা থেকে মিলল পচাগলা দেহ

Baruipur: বারুইপুরে যে জায়গা থেকে নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়েছিল। অর্থাৎ যাকে গণধর্ষণ করা হয়েছিল সেখানে অজ্ঞাত পরিচয় এর আরও একজনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 06, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:14 PM IST
বারুইপুরে বিভীষিকা! গণধর্ষণের পর এবার ওই একই জায়গা থেকে মিলল পচাগলা দেহ
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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