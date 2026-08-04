'ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তানে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু করা উচিত', ব্যাখ্যা দিলেন তসলিমা

বরুণ সেনগুপ্ত ও বিক্রম দাস: কলকাতায় এসে শেখ হাসিনার হয়ে সওয়াল করলেন বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন। পাশাপাশি এই উপমহাদেশের প্রতিটি দেশেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষেই জোর সওয়াল করলেন নির্বাসিত লেখিকা। মঙ্গলবার পানিহাটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে গিয়ে কলকাতায় নারী শিক্ষা আন্দোলেন অন্যতম মুখ প্রয়াত বেগম রোকেয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান। সেখানেই তিনি ওই মন্তব্য করেন।
তসলিমা নাসরিন বলেন, ১৯৩২ সালে বেগম রোকেয়া যখন মারা যান তখন কলকাতার মুসলিম মৌলবাদীরা তার কবর দেওয়ার জায়গা দেয়নি। কারণ উনি নারীবাদী লেখিকা ছিলেন। মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। নারী শিক্ষার পক্ষে সংগ্রাম করেছেন, স্কুল করেছেন। সেইজন্য যারী বিদ্বেষী মৌলবাদীরা তাঁকে জায়গা দেয়নি। তখন রাতের অন্ধকারে তাঁর দেহ এনে পানিহাটির এই জায়গায় কবর দেওয়া হয়। নিজের সময়ে সংগ্রাম করে গিয়েছেন বেগম রোকেয়া। তাই তাঁকে সম্মান করি। মুসলিম মৌলবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবেই আমার এখানে আসা।
কলকাতায় এসে তাঁর নাগরিক সংবর্ধনায় তসলিমা বলেছিলেন, ধর্মের ভিত্তিতে আইন ভিন্ন হওয়া উচিত নয়। সবার জন্য একই আইন হওয়া উচিত। তবে তা যেন সংখ্যাগুরুর পক্ষে না হয়। পানিহাটিতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে তসলিমা বলেন, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ-সহ পৃথিবীর সব জায়গায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু করা উচিত। কারণ ধর্মীয় আইন থাকলে সব মানুষ সমান অধিকার পায় না। সেইজন্য সমান অধিকারের ভিত্তিতে যেন অভিন্ন দেওয়ানি বিধিটা হয়। তাহলে ধর্মীয় আইনের কারণে যেখানে মেয়েরা সমান অধিকার পাচ্ছে না তা এবার পাবে।
অভিন্ন আইনের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে তসলিমা বলেন, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি হলে এই উপমহাদেশের মেয়েরা সমানাধিকার পাবে। বাংলাদেশের মেয়েরাও ধর্মীয় আইনে রয়েছে। তারাও সমানাধিকার পায় না। সব বৈষম্য ঘুঁচে যাবে যদি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি হয়। পৃথিবীর প্রতিটি সভ্য দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি রয়েছে। কোনও আইন ধর্মের ভিত্তিতে হয় না। পারিবারিক বা অন্যান্য আইন ধর্মের ভিত্তিতে হয় না। মানবাধিকারের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আনতেই হবে।
অন্যদিকে, শেখ হাসিনার দেশে ফেরা ও তাঁকে রাজনীতি করেত দেওয়া নিয়েও সরব হন তসলিমা। লেখিকা বলেন, শেখ হাসিনাকে আবার রাজনীতি করতে দেওয়া হোক। তার দলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হোক। মৌলবাদের রাজনীতির পতন ঘটুক।
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