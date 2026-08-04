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'ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তানে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু করা উচিত', ব্যাখ্যা দিলেন তসলিমা

Taslima Nasrin: অভিন্ন আইনের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে তসলিমা বলেন, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি হলে এই উপমহাদেশের মেয়েরা সমানাধিকার পাবে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 04, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:04 PM IST
'ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তানে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু করা উচিত', ব্যাখ্যা দিলেন তসলিমা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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