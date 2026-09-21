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বাড়ির বাইরের মাটি খুঁড়ে মেঝে ফুঁড়ে ঘরে ঢুকে মুখে ইট দিয়ে নৃশংস আঘাত! হাড়হিম নৈশ সন্ত্রাস

Nadia Horror: গভীর রাতে মাটি খুঁড়ে ঘরে ঢোকার অভিযোগ, রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার গৃহবধূ! এ নিয়ে ফুলিয়ায় ছড়াল গোর চাঞ্চল্য। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বছরচল্লিশের গৃহবধূ মিতালিকে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 21, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:47 AM IST
বাড়ির বাইরের মাটি খুঁড়ে মেঝে ফুঁড়ে ঘরে ঢুকে মুখে ইট দিয়ে নৃশংস আঘাত! হাড়হিম নৈশ সন্ত্রাস

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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