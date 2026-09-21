/বাড়ির বাইরের মাটি খুঁড়ে মেঝে ফুঁড়ে ঘরে ঢুকে মুখে ইট দিয়ে নৃশংস আঘাত! হাড়হিম নৈশ সন্ত্রাস

বিশ্বজিৎ মিত্র: গভীর রাতে মাটি খুঁড়ে ঘরে ঢোকার অভিযোগ, রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার গৃহবধূ! এ নিয়ে ফুলিয়ায় ছড়াল গোর চাঞ্চল্য। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বছরচল্লিশের গৃহবধূ মিতালি বিশ্বাসকে। ঘটনা নদিয়ার রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম বিধানসভা এলাকার ফুলিয়ায় প্রফুল্লনগর নবলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার।
মাটি খুঁড়ে ঘরে ঢুকে
রাতের অন্ধকারে মাটি খুঁড়ে টিনের ঘরে ঢুকে এক গৃহবধূকে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে যাওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নদিয়ার রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম বিধানসভা এলাকার প্রফুল্লনগর নবলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। আহত গৃহবধূর নাম মিতালি বিশ্বাস। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সদস্য মিতালি একটি টিনের ঘরে থাকতেন। তাঁর স্বামী ভ্যান চালানোর পাশাপাশি রাতে একটি হোটেলে কাজ করেন। ঘটনার রাতে মিতালির ছেলে ও পুত্রবধূ পাশের একটি ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। পরিবারের দাবি, তাঁদের ঘরের দরজায় বাইরে থেকে তালা লাগানো ছিল।
তালাবন্ধ ছেলে
পরিবারের অভিযোগ, গভীর রাতে আচমকা মিতালির ঘর থেকে শব্দ শুনতে পান তাঁর ছেলে। বাইরে বেরোনোর চেষ্টা করলেও দরজা বাইরে থেকে তালাবন্ধ থাকায় তিনি বেরোতে পারেননি। এরপর তিনি ও তাঁর স্ত্রী চিৎকার শুরু করলে আশপাশের বাসিন্দারা ছুটে আসেন। স্থানীয়রা এসে ঘরের তালা খুলে দেওয়ার পর মিতালির ঘরে গিয়ে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন।
কারা ঘটাল?
পরিবারের আরও অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা ঘরের নীচের মাটি খুঁড়ে ভিতরে প্রবেশ করে মিতালির মুখে ইট দিয়ে আঘাত করে। তবে কী উদ্দেশ্যে এই হামলা চালানো হয়েছে, বা এই ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, তা এখনও স্পষ্ট নয়।
আতঙ্কিত এলাকাবাসী
ঘটনার খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। কীভাবে দুষ্কৃতীরা বাড়িতে প্রবেশ করল, হামলার নেপথ্যে কোনও পূর্বপরিকল্পনা ছিল কি না এবং ঘটনার সঙ্গে কারা কারা জড়িত থাকতে পারে-- সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ঢুকে এক গৃহবধূকে আঘাত করার ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং হামলাকারীদের পরিচয় জানতে পুলিসের তদন্তের দিকেই তাকিয়ে পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা।
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