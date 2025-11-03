Teen Death: হস্টেলে নাবালকের অস্বাভাবিক মৃত্যু! পরিবারের চাঞ্চল্যকর অভিযোগে ঘটনার মোড় ঘুরছে...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Paschim Bardhaman: ফের ছাত্রের রহস্যমৃত্যু। নবম শ্রেণির পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য। মৃত ছাত্রের পরিবারের অভিযোগ, কীভাবে এই ঘটনা ঘটল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছুই জানায়নি। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Nov 3, 2025, 01:24 PM IST
মনোরঞ্জন মিশ্র: বেসরকারি আবাসিক বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। মৃত ছাত্রের নাম শম্ভু কুম্ভকার (১৪)। বাড়ি পুরুলিয়ার কেন্দায়। কেন্দায় অবস্থিত রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিদ্যামন্দিরে নবম শ্রেণীতে পড়ত সে। গতকাল রাতে ওই আবাসিক বিদ্যালয় থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ শম্ভু কুম্ভকারকে স্থানীয় চাকোলতোড় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসীরা। 

জানা গিয়েছে, শম্ভুকে হস্টেলে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। হস্টেলে সেই সময় বাকি সব পড়ুয়ারা ডিনার করতে গিয়েছিল। ওয়ার্ডেন তাকে দেখতে না পেয়ে হস্টেলে আসেন। সেখানে গেলে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে।

মৃত ছাত্রের পরিবারের অভিযোগ, কীভাবে এই ঘটনা ঘটল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছুই জানায়নি। গতকাল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরিবারকে কিছু না জানিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যায়। অন্যদের কাছে খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে জানতে পারি ছেলে মারা গিয়েছে।ঘটনায় পর সকালে পরিবারের লোকজন ও এলাকাবাসিরা বিদ্যালয়ের মূল গেটের বাইরে জমায়েত করে বিক্ষোভ দেখায়। পরে কেন্দা-টামনা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তারা। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কেন্দা থানার পুলিস।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই স্কুলের ভিতর থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং থানার অন্তর্গত দশকগ্রাম সতীশচন্দ্র সর্বার্থসাধক শিক্ষাসদন হাইস্কুলে। মৃত ছাত্রের নাম অভিনন্দন সামন্ত (১৮)। বাড়ি বিষ্ণুপুর অঞ্চল এলাকায়। 

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার ভোরে অভিনন্দনকে হোস্টেলের ভিতর দেখতে পায়নি বন্ধুরা। বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানায় ছাত্ররা। খোঁজাখুঁজির পর স্কুলের রুম থেকে ওই ছাত্রের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে সবং গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্মরত চিকিৎসকরা ওই ছাত্রকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনার খবর জানাজানি হতেই এলাকায় জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। শোকের ছায়া নেমে আসে স্কুল চত্বরজুড়ে। 

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

